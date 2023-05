A Valmontone si celebra Santa Rita con la Sagra delle Fettuccine

La “Sagra delle Fettuccine” è un evento culinario che si svolge in diverse parti d’Italia e celebra uno dei piatti più iconici della cucina italiana: le fettuccine. Una festa che ha origini antiche, risalenti almeno al XVIII secolo, quando la pasta fresca era preparata solo in occasione di eventi speciali. Oggi, la Sagra della Fettuccina è una celebrazione dell’arte culinaria e della tradizione locale del centro Italia, in particolare del Lazio.

Durante la sagra, i visitatori possono gustare piatti di tagliatelle fatta in casa, condite con sugo di carne, funghi o altre salse tipiche della cucina romana. Spesso, le fettuccine sono fatte a mano e cotte davanti agli occhi dei visitatori, utilizzando solo ingredienti freschi e di alta qualità.

Oltre alla degustazione della fettuccina, la sagra offre anche molte altre attività come musica dal vivo, giochi, concorsi e bancarelle con prodotti locali. Inoltre, come molte altre sagre della tradizione, la manifestazione include anche una processione religiosa in onore di Santa Rita al Villaggio Rinascita di Valmontone (Roma) o altri eventi culturali che celebrano la storia e la tradizione della regione.

Come arrivare a Valmontone

Il Comune di Valmontone è situato a pochi chilometri dalla Capitale (42 ); gli ottimi collegamenti stradali e ferroviari di cui è dotato ne hanno fatto una delle città più importanti del sud della provincia romana. Come arrivare a Valmontone?

In treno: è possibile raggiungere facilmente il Comune di Valmontone, attraverso i treni che partono dalla Stazione Termini di Roma, sulla tratta Roma-Cassino, fermata Valmontone.

In auto: è possibile raggiungere il Comune di Valmontone in auto percorrendo sia la Strada Statale 6 via Casilina (da Roma fino al 42° Km. della Via Casilina direzione Napoli) sia prendendo l’Autostrada A1 Milano-Napoli (Autostrada A1 verso Napoli, uscita Valmontone).

In autobus: la città di Valmontone è servita anche dalla linea autobus (linee Cotral in partenza dalla stazione Anagnina di Roma).

Santa Rita e la Sagra delle Fettuccine

ll 22 maggio, in tutto il mondo, si festeggia Santa Rita da Cascia, e migliaia di pellegrini accorrono nel comune in provincia di Perugia, in Umbria. A Valmontone, in provincia di Roma, dal 20 al 22 maggio 2023 si celebrano i festeggiamenti in onore di Santa Rita, che comprendono la tradizionale Sagra della Fettuccina, giunta alla quinta edizione.

La manifestazione – che è organizzata dalla Parrocchia di San Sebastiano Martire con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco di Valmontone – si svolgerà nella località del Villaggio Rinascita.

Fettuccine, ma che bontà

Saranno tre giorni all’insegna della enogastronomia locale, con lo Stand della Pro Loco in primo piano, dove sarà possibile degustare il piatto principe della Sagra, le fettuccine, fatte rigorosamente a mano e cucinate in tre declinazioni dai cuochi professionisti del Ristorante locale “Da Fiorello”: con i funghi porcini, al ragù di carne e condite con pomodoro e basilico (versione richiesta soprattutto dai bambini).

Oltre a un bel piatto di fettuccine, si assaporeranno anche altre specialità locali e non solo: diversi stand enogastronomici proporranno ai visitatori prelibatezze abbinate con il vino del territorio; infine per gli amanti del fast food gli immancabili hamburger farciti e le patatine fritte.

Programma religioso

Da sabato 13 a domenica 21 maggio

Ore 18:00 Santo Rosario; ore 18:30 Santa Messa e Omelia, preghiera a Santa Rita.

Sabato 20 maggio

Sacramento della Riconciliazione, ore 16:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano.

Domenica 21 maggio

Festa della Riconciliazione, ore 11:00 Santa Messa in Piazza Europa.

Lunedì 22 maggio

Ore 18:00 Santo Rosario; ore 18:30 Santa Messa con la partecipazione del Coro giovanile di Segni diretto da Don Franco Fagiolo; ore 19:30 Solenne Processione accompagnata dalla Banda Musicale Città di Valmontone “Otello Francesconi” e dall’ASD (Associazione sportiva dilettantistica) Blue Stars Majorettes Valmontone.

Percorso della Processione. Il corteo parte dalla Chiesa di San Sebastiano procedendo per via Eleonora, via Colle Piscarello, via Gramsci, via Baltasar, via Gramsci, piazza Europa, via Mazzini e ritorno al luogo sacro di partenza, la Chiesa di San Sebastiano. La Statua di Santa Rita verrà portata in processione, trasportata dal corteo, in un itinerario di lode e suppliche, scandito da canti e preghiere. Al termine della Processione si assisterà ad uno Spettacolo pirotecnico.

Don Paolo Latini

Il parroco della Parrocchia San Sebastiano Martire, Don Paolo Latini confida nell’avvenuta ripresa della vita ordinaria nella comunità per un risveglio spirituale nei parrocchiani che possano coltivare i valori spirituali come la pace, l’amore, la gentilezza, l’amicizia e il coraggio, oltre alla concentrazione e attenzione, e diventarne portatori sani.

Programma civile

Sabato 20 maggio

Ore 21:30 Musica e Spettacolo con la tradizione comica romana rappresentata da Maurizio Mattioli e Marco Tana in “Tana per Mattioli”, uno show che non darà pause al sorriso e alla vera risata, con la partecipazione della storica ban musicale degli Armonium.

Domenica 21 maggio

Ore 19:00 esibizione delle atlete dell’Associazione Ginnastica Valmontone reduci da importanti riconoscimenti a livello nazionale, promosse in Serie B Nazionale 2024. Squadra formata dalle ginnaste Rebecca Massari, Asia Benvenuto, Sofia Golasi, Virginia Spitaletti e Sofia Colombo.

Ore 21:30 Musica e spettacolo con Rino Gaetano Revisited Tribute Band, un Gruppo che ripropone brani del noto cantautore Rino Gaetano (1950-1981), autore di testi apparentemente leggeri ma che in realtà nascondono la denuncia sociale. La band si propone di riprodurne lo stile musicale pop rock e di imitarne il modo di stare sulla scena, di atteggiarsi e di vestire.

Lunedì 22 maggio

Ore 19:30 Solenne Processione in onore di Santa Rita accompagnata dalla Banda Musicale Città di Valmontone “O. Francesconi” e dall’ASD Blue Stars Majorettes Valmontone. Ore 21:30 Musica e Spettacolo con il “Gruppo Zeta“, esibizione dal vivo, musica degli anni ’60 – ’70 – ’80.

