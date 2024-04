Acqua calda senza scaldabagno, addio cifre folli in bolletta: con questo metodo ce l’hai gratis tutto l’anno

Con questi metodi avrai l’acqua sempre calda e la bolletta sempre alleggerita.

Sebbene ci siano persone che, durante i mesi estivi, amano lavarsi con l’acqua fredda per dare una sferzata di freschezza e di vitalità a corpo e mente, la maggior parte delle famiglie usa l’acqua calda tutto l’anno. Anche quando fuori ci sono 30°C, infatti, fare la doccia con l’acqua tiepida è per molti indispensabile!

Con i rincari di questo periodo, però, assicurarsi l’acqua calda per tutta la famiglia è una spesa di certo non indifferente che sta portando sempre più persone a cercare metodi alternativi che assicurino questo benessere ma che, dall’altro lato, abbia qualche vantaggio economico.

Oggi vi parliamo di alcuni metodi alternativi per avere l’acqua sempre calda senza l’uso di uno scaldabagno: scopriteli tutti e scegliete quello che fa più al caso vostro! Le vostre docce saranno sempre confortevoli ma, dall’altro lato, il vostro portafoglio non sarà alleggerito.

Acqua calda senza scaldabagno: è possibile

Nella maggior parte delle case, l’acqua calda si produce con le tradizionali caldaie a gas. Si tratta di un sistema molto funzionante ma, dall’altro lato, costoso ed inquinante, poiché emette nell’ambiente anidride carbonica e azoto. Per questo motivo, nel corso del tempo sono stati introdotti nuovi sistemi di produzione dell’acqua calda, più economici e meno inquinanti.

Il primo è quello della pompa di calore, seguito per diffusione dalla stufa a pellet idro e infine dal sistema dell’impianto solare termico. La pompa di calore sfrutta il potenziale termico e viene usata sia per il riscaldamento di casa che per il riscaldamento dell’acqua: questo sistema ha un impatto ambientale pari a zero.

La stufa e pellet e l’impianto solare

Un altro metodo molto funzionante è quello della stufa a pellet idro, che riscalda l’acqua sanitaria attraverso la combustone del pellet. Questo sistema può inoltre generare calore per i termosifoni e per il riscaldamento a pavimento poiché, grazie ai tubi immersi, trasferisce più dell’80% del calore prodotto.

C’è poi l’impianto solare termico, che sfrutta il sole per produrre e accumulare acqua calda. Questo sistema, in inverno, viene usato anche per il riscaldamento domestico e si basa sul funzionamento dei cosiddetti pannelli solari, nei quali scorre l’acqua che viene riscaldata dal sole e che viene poi fatta passare nell’accumulo, dove scambia calore con l’acqua calda sanitaria.