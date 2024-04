Richiesta urgente: 100 posti di lavoro in aeroporto | Scadenza domande entro il 12 e serve soltanto il diploma

Tanti posti di lavoro in aeroporto: cosa cercano e come candidarsi (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Assunzioni in aeroporto, occasione incredibile: ecco le figure richieste.

Non viviamo in un periodo storico facile. Dalla pandemia, i prezzi di molti beni di prima necessità sono schizzati alle stelle: i rincari riguardano la spesa alimentare, i carburanti ed anche le bollette, quindi relative alle utenze domestiche.

A fronte di questo aumento dei prezzi, però, gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi e questo ha causato un generale impoverimento poiché, per mantenere lo stesso stile di vita di una volta, si deve spendere di più e quindi si riesce a risparmiare meno.

A complicare il tutto c’è anche il lavoro che, soprattutto a causa della pandemia, per molte persone si è ridimensionato nella quantità o nella retribuzione: molti dipendenti hanno vissuto lunghi periodi di cassa integrazione e alcuni sono addirittura rimasti senza stipendio o senza contratto.

In un panorama come questo, trovare un nuovo posto di lavoro sembra impossibile: oggi, però, vi parliamo di un’offerta davvero allettante, perfetta per chiunque voglia trovare un ambiente sicuro e stimolante. Stanno assumendo in aeroporto: ecco chi cercano.

Assunzioni in aeroporto: i requisiti

L’aeroporto di Catania sta assumendo nuovo personale e, nello specifico, si è alla ricerca di 100 Guardie di sicurezza aeroportuale. A condurre la selezione e l’assunzione è la SAC, Società Aeroporto Catania che, per la sede di Fontanarossa, sta cercando professionisti dinamici e qualificati.

L’azienda offre contratti a tempo determinato con prospettive stagionali, quindi con la possibilità che nei periodi estivi o di maggiore flusso aeroportuale si venga richiamati o addirittura confermati a tempo indeterminato. Ecco quali sono i requisiti per provare ad entrare.

I requisiti per l’offerta dell’aeroporto siciliano

A livello formativo è richiesto il diploma di scuola superiore ed è indispensabile conoscere molto bene l’italiano e l’inglese, poiché svolgendo questo lavoro si entrerebbe in contatto con persone provenienti da qualsiasi parte del mondo. Indispensabile anche la patente di guida B, quindi la flessibilità oraria per eventuali turni part-time o full-time.

Per candidarsi si deve andare su www.csselezioni.it/gevi-societaaeroportocatania e si ha tempo fino alle 12 del 12 aprile, quindi manca davvero pochissimo: presenta subito la tua candidatura e inizia a pensarti come una Guardia di sicurezza aeroportuale di Fontanarossa!