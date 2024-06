Frigorifero, ecco il pulsante che conoscono in pochi | Se lo spingi rimarrai a bocca aperta: la bolletta crolla di colpo

Così risparmierai sui consumi del frigorifero: è una salvezza

Uno dei problemi di oggi, per le famiglie italiane, è quello delle finanze e delle entrate economiche. Gli stipendi, infatti, sono spesso troppo bassi per fronteggiare l’effettivo costo della vita di tutti i giorni e questo causa difficoltà ed impoverimento, soprattutto nei nuclei già fragili.

In un contesto del genere, moltissime famiglie cercano qualsiasi trucco per provare a risparmiare un po’ sui consumi e, oltre al tentativo di spendere meno in extra o passatempi, un ambito sul quale si può davvero fare qualcosa è quello dei consumi di casa e quindi delle bollette.

Chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti o ci si insapona, ad esempio, è già una buona abitudine, come quella di azionare la lavatrice e l’asciugatrice solo quando sono a pieno carico così da ridurre gli sprechi. C’è poi un trucco anche per quanto riguarda il frigorifero: ecco cosa dovete fare.

Così risparmierai tantissimo: schiaccia questo bottone

Se, secondo le tue bollette, uno degli elettrodomestici che ti fanno spendere di più è il frigorifero, ci sono alcuni consigli che possono fare al caso tuo. Innanzitutto, cerca di non aprirlo troppe volte: ogni volta che si apre il suo sportello, infatti, la temperatura interna si alza e, per riportarla ai valori impostati, il frigo dovrà consumare una dose extra di energia elettrica. Utile è anche fare una manutenzione periodica, quindi pulirlo frequentemente e verificare che tutto funzioni correttamente. Inoltre, è importante che la temperatura interna sia compresa tra i 4 gradi e i 6 gradi: per farlo, si deve individuare all’interno dell’elettrodomestico la manopola che regola questo fattore e impostarla su questi valori.

Oltre per i consumi, la temperatura interna del frigo è cruciale anche per la salute di chi si alimenta con i cibi conservati al suo interno. Se è più bassa, infatti, rischia di rovinare gli alimenti e quindi di non renderli più buoni; se più alta, può favorire la proliferazione batterica e quindi rendere poco salutari gli alimenti.

Cosa sapere sul frigorifero

Un altro consiglio utile per ridurre gli sprechi di energia legati al frigorifero è quello di riporvi gli alimenti solo ed unicamente quando sono freddi, così che quando entrano nell’elettrodomestico non alzino la temperatura interna.

Lo stesso vale per il freezer e, in generale, i medesimi consigli legati all’apertura dello sportello, così che anche in questo caso non ci siano eccessivi consumi.