Addio carbonara, da oggi non ordinarla più quando vai al ristorante | Distrugge il tuo corpo dall’interno

Chi è amante della pasta alla carbonara sarà deluso e amareggiato: ecco che cosa è saltato fuori sul primo piatto romano.

Non è certo una bella notizia quella che è appena emersa su una delle pietanze più apprezzate della tradizione gastronomica italiana.

Da oggi in poi, purtroppo, anche se ti piace tanto, dovrai fare a meno di ordinare i tuoi tortiglioni o i tuoi spaghetti alla carbonara: quello che è stato scoperto su questa leccornia è sconvolgente, farebbe passare la voglia di assaggiarla a chiunque.

Dietro il primo piatto più consumato tra le vie di Trastevere e in tutto il resto di Roma, si nasconde un serio pericolo per la salute.

Carbonara, il motivo per cui dovresti smettere di mangiarla

La pasta alla carbonara è un primo piatto tipico della tradizione gastronomica italiana, e più nello specifico della cucina locale romana, che ha origini antichissime. Si tratta di una pietanza saporita, che, con il suo gusto deciso e intenso rappresenta l’identità e l’essenza di un intero popolo, e conquista il palato di italiani e turisti di tutto il mondo.

Sia chi è abituato a mangiarla spesso, che chi la scopre per la prima volta, ne resta estasiato e non vorrebbe rinunciare per nessun motivo al mondo ad un appetitoso piatto di rigatoni o di spaghetti alla carbonara, dalla consistenza cremosa e la cottura ardente. Tuttavia, non tutti sanno che questa autentica leccornia non rappresenta soltanto un peccato di gola, ma rappresenta un vero e proprio pericolo per la salute. Vediamo a che cosa andiamo incontro se mangiamo spesso la pasta alla carbonara.

Perché il primo piatto tipico della cucina romana fa così male

La pasta alla carbonara è di certo un piatto buonissimo, al quale è difficile dire di no. In Italia ci sono tantissimi piatti irresistibili, basti pensare, ad esempio, alla pizza napoletana ma la carbonara, a differenza di quest’ultima, presenta alcuni rischi per la salute. Si tratta di un primo piatto ricco di carboidrati e di grassi, che non apporta una buon introito di proteine, né di micronutrienti. Tuttavia, quello che rende la carbonara un piatto che dovrebbe essere consumato una tantum, è la combinazione degli ingredienti usati per il condimento.

La pasta alla carbonara è fatta, oltre che con la pasta, con l’uovo, con il guanciale, pepe, un soffritto di cipolla in cui vengono cotti tutti gli ingredienti che servono a condire poi la pasta, e abbondante pecorino romano. Il pecorino contiene tantissimo sale e il guanciale è uno degli insaccati più grassi che si trovano in Italia. Infine, l‘uovo, se consumato in eccesso, rappresenta un alimento pericoloso per chi soffre di colesterolo alto. Questo ci fa capire che dovremmo concederci la carbonara ogni tanto, e che non possiamo di certo basare la nostra strada dieta su un piatto così poco bilanciato e così poco healthy.