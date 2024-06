Test Psicologico, il primo arco che attraverseresti rivela chi sei veramente: la verità può ferirti | Fatelo solo se siete sicuri

Fai questo test psicologico degli archi per scoprire qualcosa di più sulla tua personalità…

Nella nostra società, fatta di cambiamenti sempre più veloci e informatizzati, prendersi un attimo per guardarsi dentro è sempre più importante. Fortunatamente, se si ha poco tempo, esistono anche dei test psicologici, molto popolari, che ci permettono di capire qualcosa di più su di noi e sulla nostra personalità-

Che siano test di personalità o quelli che riguardano in modo più specifico la salute mentale, poco importa perché ci danno degli input di lettura dei comportamenti. Questi test riescono infatti a far venire fuori le parti più nascoste della nostra personalità proprio perché attraverso immagini o porzioni di testo, ci fanno riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza.

Spesso alcuni di questi test utilizzano un sistema di simboli codifica che nella decisione impulsiva si rivela. In questo modo possiamo anche fare una riflessione più profonda riguardo a quello che siamo e che sentiamo. Infatti, è un’esperienza che per certi versi può suscitare delle reazioni emotive anche intense perché poi non è mai un viaggio semplice quello alla conoscenza di noi stessi.

Dunque approcciatevi a questo test che vi proponiamo con il giusto mindset, tenendo sempre presente che potreste scoprire anche lati di voi che non vi piacciono o vi sorprendono completamente. L’importante è che non buttarsi giù e capire che il primo per cambiare, intensificare o migliorare qualcosa è porsi in ascolto e comprensione di sé. Scegli uno di questi archi e scopri il risultato.

Hai scelto quale di questi archi?

Il primo arco porta a una barca nel mare illuminata da un raggio di sole. Il cielo è nuvoloso. Questo rivela che siete persone ottimiste e speranzose. Chi sceglie questo arco, si dimostra sempre in grado di resistere anche nelle situazioni più complesse.

Il secondo arco affaccia su un sentiero tranquillo di montagna. Probabilmente questo dice di voi che amate la serenità e provate sempre a cercare un equilibrio nella vostra vita di tutti i giorni. Dal terzo arco si arriva su un meraviglioso paesaggio autunnale. Se hai scelto questo arco significa che sei una persona introspettiva che accetta però di buon grado le occasioni di cambiamento.

Gli ultimi tre archi

Il quarto arco vi fa arrivare in un bellissimo borgo sul far della sera. Il sentimento che traspare è la nostalgia. Chi sceglie questo arco ha un forte senso di appartenenza e crede tanto nelle relazioni personali. Dal quinto arco si può ammirare un bellissimo lago.

Probabilmente siete una persona che riesce a mantenere la calma in ogni situazione. Infine, l’ultimo arco porta in un paesaggio innevato. Siete una persona che ama riflettere e passare del tempo da sola. Probabilmente, siete un po’ introversi e stare da soli vi aiuta a ricaricare la batteria.