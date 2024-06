“Gravissimo campanello d’allarme”: italiani nel panico, non consumare questa carne | La trovi in tutti i supermercati

Fai molta attenzione a questa carne, la trovi nel banco frigo del supermercato ma, purtroppo, se la mangi rischi guai seri.

D’ora in poi smetterai di acquistarla: da una serie di recenti analisi microbiologiche è emerso un vero e proprio allarme per i prodotti alimentari di origine animale, distribuiti da un famoso brand di supermercati, che ha punti vendita presenti da nord a sud d’Italia.

La notizia che è saltata fuori sulla carne sta gettando nel panico tantissimi italiani, che senza saperlo, hanno messo nel carrello questo prodotto pericoloso per la salute.

A quanto pare, nonostante questo tipo di referenza, presente tra i prodotti freschi, distribuiti dalla catena di negozi del noto Discount, abbia superato tutti i controlli standard, contiene sostanze nocive: ecco a cosa si può andare incontro.

Carne, questo prodotto distribuito nei supermercati italiani è pericolosissimo

Come si legge su Il Fatto Quotidiano, nelle scorse ore è venuto fuori uno scenario molto preoccupante, a rischio è la salute di migliaia di cittadini italiani, che consumano la carne presente sugli scaffali di un noto brand di supermercati. La catena in questione ha punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, e a quanto pare, in questi negozi ci sono prodotti alimentari di origine animale, commercializzati abitualmente, che però, nella metà dei casi, sono stati contaminati da salmonelle.

A rivelarlo sono stati alcuni recenti test microbiologici di laboratorio, che hanno dato risultati allarmanti: agenti patogeni presenti nel 90 per cento dei lotti analizzati. Insomma, una situazione da brividi che, mai e poi mai, ci si sarebbe aspettati di riscontrare nel Bel Paese, dove gli standard qualitativi sono più alti che altrove, e dove i controlli sono, nella maggior parte dei casi, molto severi. Scopriamo qual è il tipo di carne in questione, da evitare.

Il grave rischio per la salute degli alimenti di origine alimentare venduto negli store Lidl

Ma qual è la carne che rappresenta un rischio per la salute? Stando all’analisi pubblicata dalla testata italiana sopracitata, studiando la carne venduta da Lidl in ben 5 diversi Paesi d’Europa, è emerso che quella italiana è contaminata da agenti potenzialmente patogeni e da batteri molto pericolosi, perché resistenti agli antibiotici.

Le analisi microbiologiche che sono state condotte su ben 142 prodotti di carne fresca messa in vendita negli store Lidl. Tra questi la carne di pollo ha nel 90 per cento dei casi le tanto temute striature bianche, che sono indice di malessere degli animali e di qualità scadente dell’alimento.