Influenza intestinale: questi sintomi mi mettono ko ma mia nonna ha un rimedio efficace | Mi riprendo in 2 giorni

Nel caso in cui tu abbia l’influenza intestinale, prova subito questo rimedio: è il top.

L’influenza intestinale altro non è che una gastroenterite di origine virale, molto frequente nei mesi invernali e quelli nei quali si passa più tempo al chiuso. A causare questa facilità di contagio non è tanto il freddo quanto più il trascorrere molto tempo in ambienti chiusi e poco areati, che quindi favoriscono la diffusione dei virus patogeni.

La gastroenterite virale si presenta con febbre sempre inferiore a 38°, scariche frequenti di diarrea (fino a 20 in sole 24 ore), nausea e vomito, inappetenza, mal di testa e dolori articolari simili a quelli della comune influenza. La maggior parte delle influenze intestinali sono scatenate da rotavirus (soprattutto nei bambini), adenovirus e norovirus.

Per alleviare i sintomi può essere utile mangiare in modo leggero e seguire la propria fame, ricordandosi però di mantenersi sempre ben idratati poiché, a causa della diarrea, si perdono molti liquidi. Anche il riposo è fondamentale, così che il corpo possa concentrare tutte le proprie energie nel debellare il virus.

C’è poi un rimedio della nonna che noi non ci lasciamo mai sfuggire, quando iniziamo a sentire i primi sintomi dell’influenza intestinale: oggi vogliamo svelarvi di cosa si tratta, così che possiate guarire subito anche voi.

Il rimedio della nonna contro l’influenza intestinale

Iniziamo da una tisana che non solo vi terrà al caldo, ma favorirà la vostra idratazione e, dall’altro lato, diminuirà la sensazione di nausea e di malessere. Fate bollire un po’ di acqua e, quando è pronta, aggiungetevi delle foglie di menta e alcuni fiori di camomilla essiccati. A questo punto spegnete il fuoco e lasciate in infusione per cinque minuti, poi filtrate e bevete a piccoli sorsi.

In alternativa, se qualsiasi sapore vi genera la nausea, provate con il classico mix di acqua, zucchero e sale. Ad un litro di acqua aggiungetevi 3 cucchiaini di zucchero ed uno di sale, poi bevete il tutto a piccoli sorsi. Fate in modo che in una giornata beviate tutto il mix: vi donerà idratazione, energia e vitalità.

Il potere curativo delle spezie

Un vero rimedio della nonna è poi quello delle spezie, ottime per alleviare i disturbi dello stomaco e dell’intestino. Provate a mettere i chiodi di garofano in infusione in una tazza di acqua bollente, per scacciare la nausea e i crampi addominali. Anche la cannella è incredibile, soprattutto per gli spasmi dolorosi.

Contro la diarrea è poi perfetta la camomilla, soprattutto se in fiori secchi: bevuta in una tisana, rilassa il tratto gastrointestinale e dona relax e idratazione.