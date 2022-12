Agenzia disbrigo pratiche amministrative: liberati dallo stress

Studio 3FV è un’agenzia disbrigo pratiche amministrative che aiuta i liberi professionisti, le aziende private e pubbliche a liberarsi dall’incombenza delle pratiche burocratiche, per fare in modo che possano concentrarsi in maniera più approfondita sul proprio lavoro senza doversi imbarcare nella compilazione di documentazioni estenuanti.

La burocrazia in Italia è un mostro che tanti temono: molte procedure sono difficili da comprendere e spesso e volentieri i poveri malcapitati che devono farsene carico non sanno nemmeno dove poter reperire moduli e chi contattare per farsi aiutare.

Per questo vengono in aiuto a tutti, gli esperti dell’agenzia disbrigo pratiche amministrative dello Studio 3FV. L’agenzia è formata da professionisti esperti in vari campi e che sapranno offrire tutto l’aiuto e il sostegno possibile ai professionisti che vogliono aprire un nuovo marchio, chiudere la propria attività, registrare un marchio e entrare, in generale, in contatto con gli uffici della PA che si occupano di ricevere e sbrogliare queste pratiche.

I servizi da richiedere all’agenzia disbrigo pratiche amministrative

Lo studio fisico si trova a Roma ma permette di effettuare consulenze anche telefoniche o online. È molto semplice entrarci in contatto: spiegando l’ambito in cui si vuole essere seguiti, si potrà accedere a tutti i servizi che l’ufficio offre per quello specifico settore.

È stato creato dall’unione di tanti professionisti, ognuno dei quali specializzato in un particolare ambito che copre la branca della burocrazia italiana. Se un libero professionista decide di aprire una propria attività, o di modificarne i tratti o ancora di cessarla, o se un nuovo socio vuole entrare a farne parte, se si desidera cambiare marchio o registrarne uno, gli esperi di questa agenzia disbrigo pratiche amministrative potranno intervenire e aiutarti nella compilazione dei dati e nell’invio di documenti agli uffici preposti.

Fra i servizi da poter richiedere ci sono:

La scia, ovvero la segnalazione di inizio attività, che deve essere compilata da tutti coloro i quali vogliono aprire una nuova attività nella maggior parte dei settori. La scia è una segnalazione che viene fatta al comune di appartenenza, in cui si autodenuncia la propria volontà di iniziare una nuova attività, che potrà essere incominciata una volta inoltrata la scia.

L'invio di pratiche alla camera di commercio. Ogni attività appartiene ad una determinata camera, che dovrà essere avvisata dell'avvio di una nuova attività e alla quale ci si dovrà iscrivere per poter operare sul suolo italiano.

La registrazione di un marchio, ovvero il segno identificativo di un brand che potrà essere un logo disegnato, una parola, una frase, un suono ecc…

Le visure catastali e camerali.

