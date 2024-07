Alfonso Signorini, chiamata urgente da Mediaset: proprio lui contattato per il Grande Fratello | Chi vedremo

Alfonso Signorini è già impegnato nell’allestimento del cast per la prossima edizione del Grande Fratello. Dagli uffici Mediaset, infatti, sarebbero già partite le chiamate per coinvolgere volti noti dell’emittente. Ecco di chi si tratta.

Negli ultimi anni, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini è diventato uno dei programmi di punta di Mediaset. I riflettori sulla casa più spiata d’Italia si accendono nel mese di settembre, tenendo compagnia al pubblico per i successivi sei mesi.

Il 2023 ha segnato il ritorno dell’edizione Nip del reality, mettendo in pausa quella dedicata interamente ai vip. Tuttavia, alcuni personaggi famosi hanno comunque preso parte al programma, mettendosi in gioco davanti alle telecamere, come nel caso della cantante Fiordaliso.

Secondo alcuni rumor, la prossima stagione del Grande Fratello, in onda nel 2024, vedrà nuovamente la combinazione di concorrenti sconosciuti e famosi, arricchendo così le dinamiche del gioco.

Non a caso, tra i nomi dei prossimi concorrenti del Grande Fratello troviamo un altro volto noto della tv italiana, famosissimo anche sui social network.

Alfonso Signorini chiama proprio lui per il prossimo Grande Fratello

In vista della prossima stagione del Grande Fratello, Alfonso Signorini è già impegnato nelle selezioni dei vari concorrenti, appuntamenti ai quali stanno partecipando anche personaggi della passata edizione del reality show. I riflettori, però, in questi ultimi giorni sono puntati su un ex di Uomini e Donne, già noto nel mondo del gossip, che alcuni anni fa ha anche partecipato a MasterChef Italia. Stiamo parlando di Federico Chimirri!

L’influencer e dj a oggi è uno dei maggiori protagonisti del gossip italiano. Dopo il passato a Uomini e Donne, ha avuto una relazione con Silvia Provvedi, anche lei ex del GF Vip. Recentemente, però, Chimirri ha chiuso dopo anni di amore e convivenza la love story con Giulia Cavaglià, anche lei ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi. Importante per la star del web è stato il percorso fatto a MasterChef Italia che gli ha permesso di mettersi in gioco in campo culinario, anche se è stato eliminato a un passo dalla finale. Quest’esperienza è stata significativa per Chimirri, che ha recentemente aperto il suo primo ristorante nel cuore di Milano.

Federico Chimirri pronto a entrare nella casa del Grande Fratello

Tenendo conto del curriculum eccezionale di Federico Chimirri, Alfonso Signorini avrebbe già effettuato un provino con esito positivo, motivo per cui l’ex di Uomini e Donne e MasterChef Italia è già in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello.

Nonostante la diffusione della notizia, al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da parte della produzione del reality di Mediaset. Tuttavia, ulteriori dettagli potrebbero arrivare nelle prossime settimane, quando Alfonso Signorini presenterà i nuovi concorrenti del GF, annunciando anche la data di messa in onda.