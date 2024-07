Raffaella Fico, la figlia avuta da Balotelli ora è uno spettacolo: mix perfetto tra mamma e papà | Ecco oggi Pia

Raffaella Fico e Mario Balotelli, com'è diventata la figlia? Fiumi dove cercare oro in Italia - IlQuotidianodelLazio.it (Fonte foto Ansa)

Raffaella Fico torna a essere protagonista dei media insieme alla figlia Pia, che oggi è stupenda come la mamma. Le foto della figlia di Mario Balotelli sono diventate subito virali sui social.

Nel corso degli anni, la vita di Raffaella Fico ha subito considerevoli cambiamenti. Una delle storie d’amore che più ha fatto discutere la cronaca rosa, infatti, è stata proprio quella con il calciatore Mario Balotelli.

La showgirl e il calciatore, però, poco dopo la scoperta della gravidanza, hanno interrotto i loro rapporti per diverso tempo, caratterizzati da momenti di altissima tensione che hanno visto come protagonista anche la piccola Pia.

Trascorso questo periodo turbolento per i due genitori, entrambi sono stati in grado di instaurare un nuovo rapporto che avesse come priorità indiscussa la figlia, mostrandosi liberamente e apertamente anche sui social insieme a lei.

Quella che un tempo era solo una bambina, oggi, è una giovane bellissima ragazza che affianca la madre in varie occasioni, mostrandosi anche sui social network.

Raffaella Fico si mostra insieme alla figlia Pia sui social ed è boom di like

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in questi anni Raffaella Fico è sempre stata una delle indiscusse protagoniste della cronaca rosa. Recentemente, la showgirl ha preso parte anche al Grande Fratello Vip, raccontandosi davanti alle telecamere, prima di lasciare definitivamente il reality show e tornare così dalla propria figlia, riprendendo gli impegni di vita quotidiana.

In questo frangente, sia Raffaella Fico che Mario Balotelli hanno condiviso sui social network foto scattate al fianco della figlia, mostrando attimi di vita familiare e la serenità ritrovata. Non molto tempo fa, ad esempio, Raffaella Fico ha condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale alcune foto scattate durante il viaggio di famiglia a Disneyland Paris proprio con Pia.

Pia Balotelli: La trasformazione incredibile è un mix perfetto tra mamma e papà

In questi ultimi mesi, le foto pubblicate da Raffaella Fico insieme alla figlia hanno lasciato i fan senza parole, dominando così anche la scena del gossip italiano con like da record sui social.

Oggi, infatti, la giovane Pia si presenta con un’indiscussa bellezza ereditata proprio dalla mamma, un sorriso incredibile e gli occhi del padre Mario… Di anno in anno, poi, la giovane incanta sempre di più con la sua sensazionale bellezza, in grado di lasciare il popolo del web senza parole, ma al tempo stesso conquistando la scena del gossip proprio come mamma Raffaella!