Gerry Scotti, chiamata urgente da Pier Silvio Berlusconi | Il suo destino ormai è segnato: annuncio ufficiale

La decisione su Gerry Scotti è stata presa: cosa succederà nel suo futuro

Classe 1956, Gerry Scotti è uno degli indiscutibili volti di Mediaset. La sua carriera inizia come voce radiofonica a Radio Hinterland Milano2 e, nel giro di pochi anni, il suo talento e la sua simpatia lo portano a diventare uno dei volti principali di Mediaset.

Esordisce sul piccolo schermo nel 1983 su Italia 1 nel programma DeeJay Television, il primo programma televisivo che trasmette videoclip musicali. Prosegue poi con Candid Camera, Il gioco dei 9 ed altri programmi importanti come La sai l’ultima? o Chi Vuol Essere Milionario.

A distanza di molti anni dal suo esordio e, in generale, dall’inizio della sua attività professionale, però, Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione per Gerry Scotti che qualcuno non si sarebbe mai immaginato. Ecco cosa succederà nel suo prossimo futuro.

Gerry Scotti, la decisione è presa: tocca a lui

In quest’ultima stagione televisiva, Gerry Scotti è stato alle prese con un programma di certo non nuovo, che in qualche modo per molti telespettatori ha significato un salto nel passato più nostalgico. A partire dal 6 maggio, infatti, ha condotto la nuova edizione de La ruota della fortuna, un programma che è stato storicamente condotto dall’indimenticabile Mike Bongiorno a cui, in qualche modo, Gerry Scotti ha voluto fare un omaggio in occasione del suo centesimo compleanno. Il quiz game è andato in onda dal 6 maggio al 2 giugno nella fascia preserale e, a distanza di poco più di un mese dalla fine della trasmissione, i telespettatori si chiedono già che ne sarà il prossimo anno.

Proprio in queste ultime ore, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto alcuni bilanci in merito ai programmi andati in onda sulle sue reti e, se l’Isola dei Famosi 2024 ha espressamente detto che non gli è piaciuta, per Gerry Scotti invece sembra che anche nel 2024/2025 ci saranno impegni importanti.

Torna La Ruota della Fortuna

“Al 99% tornerà a settembre” ha chiaramente detto Pier Silvio Berlusconi al giornalista che l’ha interrogato in merito al futuro de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Il programma, tornato in onda dopo sedici anni di assenza, ha ottenuto ottimi punteggi dal punto di vista dello share e questo sembra dare conforto ai vertici Mediaset, pronti quindi a riproporre il programma anche il prossimo anno.

L’ultimo a condurre questo programma è stato Enrico Papi nel 2008 ma, se si vuole pensare alla conduzione originaria e quindi a quella di Mike Bongiorno, si deve tornare indietro fino al dicembre 2003, su Rete 4.