Giovanni Tesse senza pudore su Francesca Tocca: “con me è stata una m…” | Dopo Amici è un fiume in piena

Ecco cos’ha detto Giovanni Tesse su Francesca Tocca dopo l’eliminazione da Amici.

Uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, purtroppo già uscito a causa dell’eliminazione, è Giovanni Tesse. Ballerino di latino-americano e quindi della squadra di Raimondo Todaro, si è distinto fin da subito per la sua simpatia travolgente e per la sua voglia di imparare, qualità riconosciutagli anche dall’inflessibile Alessandra Celentano.

All’interno di Amici, i ballerini di latino-americano solitamente ballano con i professionisti e, in questo caso, con Francesca Tocca, moglie proprio di Raimondo Todaro. Negli anni passati, però, a causa della pandemia e delle restrizioni questi ballavano con dei partner che vivevano con loro in casetta, così che si riducessero le occasioni di incontro e, potenzialmente di contagio.

Quest’anno, però, Giovanni Tesse ha avuto la fortuna di poter ballare proprio con Francesca, professionista molto apprezzata sia per la sua indiscutibile bellezza che per la sua grande professionalità. Ecco cos’ha detto di lei quando è stato eliminato e quindi è uscito dal programma.

Giovanni Tesse senza freni su Francesca

Eliminato al termine della seconda puntata del serale, dopo un ballottaggio contro Lil Jolie e Gaia, Giovanni Tesse è ora uscito dalla scuola di Amici ed è pronto a prendere a morsi il proprio futuro, che sogna all’interno del mondo della danza e dello spettacolo. Tornato alla vita di tutti i giorni ha anche ripreso in mano il proprio cellulare e, quindi, i social network, dove ha letto le domande dei fan ed ha risposto a qualche domanda.

In merito al rapporto con Todaro, Giovanni ha detto che per lui è stato come un papà, “…indirizzandomi sempre su cosa è giusto fare e soprattutto cosa non è giusto fare. Per me è stato e sarà sempre un punto di riferimento a cui rivolgermi nel caso dovesse capitarmi qualsiasi tipo di problema“. Ecco però quali sono le parole rivolte alla Tocca.

“È stata una mamma”

Ebbene sì, di Francesca Tocca parla proprio così, descrivendola come una mamma, una sorella e una migliore amica che ha messo tutto il suo tempo, la sua sapienza e la sua pazienza al suo completo servizio, per fare uscire la sua parte migliore sia dal punto di vista artistico che umano. “Non vedo l’ora di rivederle e riabbracciarla come facevo fino ad una settimana fa. Ti voglio un bene dell’anima ballerina mia“, conclude.