Allarme pensionati, per gli over 65 la situazione è gravissima | 2000€ all’anno persi per sempre: futuro da incubo

I pensionati non ce la faranno così: 2mila euro in meno, che batosta tremenda

Non è un momento facile, per le tasche degli italiani. Il costo della vita è infatti sempre più alto: le bollette domestiche, la spesa di tutti i giorni e i carburanti dell’auto sono saliti di prezzo a causa dell’inflazione e delle guerre che dominano il mondo, con le loro conseguenze sui mercati internazionali.

A questo, però, si affiancano degli stipendi sempre uguali a sé stessi, così come pensioni che, sebbene periodicamente vengano aggiornate in base all’inflazione, secondo molti pensionati sono troppo scarse per l’attuale costo della vita, considerando anche i bisogni tipici di quell’età.

Oltre a questa situazione, già di per sé difficile, i pensionati italiani stanno vivendo un momento ulteriormente complicato a causa di questa somma di denaro che, annualmente, sparisce dalle loro tasche: la cifra si aggira sui 2mila euro, è drammatica.

2mila euro in meno, i pensionati sono in difficoltà

Oltre alle difficoltà legate alle pensioni scarse e al costo della vita sempre più alto, i pensionati sono ulteriormente appesantiti dal problema della ludopatia. Come afferma il sindacato pensionati Spi Cgil e Federconsumatori, infatti, gli ultra 65enni sono ormai un terzo della popolazione e, anche a causa delle condizioni di solitudine e isolamento in cui vivono, diventano prede di truffe e di raggiri, nonché diventano dipendenti del gioco d’azzardo.

Solo nella provincia di Rimini, per fare un esempio, metà dei pensionati percepisce meno di 1000 euro al mese: nonostante questo, però, la spesa media annua per il gioco d’azzardo si aggira sui duemila euro. Fanno paura i numeri di alcuni comuni come quelli di San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico dove le spese di gioco complessive annue si attestano tra i 3 e i 4mila euro.

Come intervenire

Per rallentare la diffusione del gioco d’azzardo, tra i pensionati ma non solo, è necessario che si intervenga il prima possibile. Questi problemi di dipendenza, infatti, vanno affrontati con l’aiuto di professionisti esperti e con l’appoggio di strutture e locali deputati al contrasto del disagio sociale.

Cgil e Federconsumatori, a tal proposito, lo scorso 29 maggio a Roma hanno presentato il “Libro nero dell’azzardo“, che offre un quadro dettagliato della situazione odierna. Il fenomeno, infatti, rispetto al 2021 è cresciuto del 25.7% e rispetto al 2022 del 12%: non si può e non si deve in alcun modo sottovalutarlo.