Altro che Ibiza: in questa piccola cittadina c’è sia il mare che il divertimento | Basta avere la macchina per andarci

Non devi arrivare per forza fino a Ibiza. Trovi di meglio in questa cittadina meno cara, e altrettanto divertente.

Vita notturna, disk jockey affermati, belle discoteche, lunghissimo litorale con spiaggia chiara e fine, molteplici servizi, e strutture ricettive di prim’ordine: qui c’è tutto quello che desideri per una vacanza estiva degna di tale nome.

Se cerchi divertimento, bei beach club, locali alla moda, un tuffo dove l’acqua è più, sappi che non c’è solo Ibiza. L’isola spagnola ha una concorrente all’altezza.

Qui lo svago più sfrenato incontra il relax e la convenienza, perché non occorre prenotare necessariamente un costoso biglietto aereo pur di arrivarci. Scopriamo di quale città si tratta.

Ibiza ha una degna concorrente, la località divertente dove trascorrere le vacanze

Ibiza è considerata da tutti, da decenni, la patria indiscussa del divertimento sfrenato, dello stile hippie, della tecno music, ma anche del mare pulito, delle scogliere, dei cieli azzurri, della spensieratezza, della bella vita, degli yacht e dei party esclusivi, nonché degli ottimi ristoranti e dei bar rinomati. A quanto pare, però non è l’unica località balneare viva e divertente, dove trascorrere le proprie vacanze al mare.

Considerata fra le più rinomate località balneari dell’Adriatico, un’autentica perla tutta italiana, sa regalare emozioni forti e ricordi indelebili ai tanti turisti che ogni anno le fanno visita. Vale la pena di scoprire qual è, per evitare di dover arrivare fino a Ibiza, dato quel che costa, per divertirsi in estate.

La meta italiana divertente e modaiola

La meta italiana divertente e modaiola tutta made in Italy è senza ombra di dubbio la città di Riccione. Si tratta di una località annoverata come regno del popolo della notte, ed è la perla del mare Adriatico che richiama più turisti giovani in assoluto. Qui si trovano i locali alla moda più belli d’Italia. Tra questi ce n’è uno storico, che vale la pena vedere almeno una volta nella vita. Si tratta del famoso Cocoricò. La discoteca di Riccione organizza serate esclusive, in cui ospita tanti dj di fama internazionale.

Oltre alla buona musica e alle discoteche, a Riccione ci sono spiagge attrezzate, fatte di sabbia chiarissima, e che offrono tante attività divertenti da praticare durante le soleggiate giornate d’estate. Insomma, di certo Riccione racchiude in sé svago e relax, buon cibo italiano, party e movida, bar e locali, vita notturna e mare pulito. Per queste molteplici ragioni, può essere considerata a pieno titolo, l’Ibiza italiana, valida alternativa all’isola spagnola.