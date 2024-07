È il borgo più bello d’Italia ed è abitato da poco più di 300 anime: è incastonato su un promontorio e la vista è pazzesca

Se sei sempre alla ricerca di posti speciali, allora dovresti correre a visitare il borgo più bello d’Italia.

Sono pochi i fortunati che hanno la possibilità di vivere ogni giorno in questa piccola cittadina: poco più di 300 abitanti.

La vista che si ammira da questa posto così particolare d’Italia è davvero imperdibile. Qui tra scorci da cartolina, monti verdeggianti, cibo buonissimo e aria pulita, godrai di uno spettacolo unico che ti conquisterà. Ecco dove si trova e come fare a raggiungere il borgo più bello d’Italia.

Resterai così incantato dalla bellezza e dal fascino di questo luogo ameno, con un panorama mozzafiato, che ti pentirai di averlo scoperto solo adesso.

Borgo più bello d’Italia, la bellezza e l’unicità della cittadina con appena 300 abitanti

Il borgo più bello d’Italia fa concorrenza a tanti altri posti bellissimi del Bel Paese, che rendono l’Italia la meta ideale per vacanze all’insegna della storia, della natura e del fascino di piccoli luoghi antichi, tutti da scoprire e riscoprire. Questo borgo spicca rispetto rispetto agli altri per la posizione particolare in cui sorge, e per il meraviglioso lago dal quale è bagnato.

Il borgo di cui parliamo si riflette in uno specchio d’acqua limpida, circondato da monti verdeggianti e colline a 600 metri sul livello del mare. In altre parole c’è un posto in particolare, che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita e che, a ragione, è stato definito luogo più bello d’Italia. Scopriamo di quale cittadina si tratta, e dove si trova.

La magia e il fascino di Castel di Tora

Stiamo parlando del borgo di Castel di Tora, che sorge nella provincia di Rieti, nel cuore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia. Questa cittadina conta appena 300 abitanti e qui la vita è lenta e preziosa, fatta di passeggiate in mezzo alla natura, escursioni tra le acque cristalline del Lago del Turano e ottimo cibo. L’alimento peculiare di Castel di Tora, introvabile altrove, è il cosiddetto fagiolo a pisello, ma sono buoni da leccarsi i baffi anche i tanti formaggi di produzione locale, i funghi, i tartufi e le specialità di pesce di lago.

A Castel di Tora ci si perde tra i resti di monumenti antichi e ricchi di storia, tra i quali la torre della Fortezza, risalente all’XI secolo, e il Palazzo del Drago del XV secolo. Merita una passeggiata anche tutto il bellissimo borgo Monte di Antuni, che sorge nella lingua di terra che arriva fino al lago.