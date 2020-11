Anello di riso e un modo per concimare le piante naturalmente

Per la serie non si getta via nulla, ecco un modo per concimare le piante naturalmente: d’ora in avanti non buttate più le bucce delle banane perché vanno benissimo per concimare le rose. Le fate a pezzettini piccolissime e le interrate nei vasi. Ripetete questa concimazione due volte l’anno: in Autunno e in Primavera. E a tavola?

Anello di riso

Ingredienti per 6 persone: 500 gr. di riso per risotti, 150 gr. di piselli surgelati e sbollentati, una cipolla, burro, grana grattugiato, vino bianco, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per condire: 500 gr. di code di gamberi, 200 gr. di piselli, 2 scalogni, panna, olio di oliva, sale e pepe.

Soffriggete la cipolla tritata in un filo di olio, tostatevi il riso, sfumando con un dito di vino e portatelo a cottura con il brodo vegetale. Aggiungete i piselli, sale, pepe e grana. Poi versate il tutto in uno stampo imburrato. Per il condimento: appassite gli scalogni in una padella, affettati finemente, in due cucchiai di olio. Immergetevi i piselli, sale e pepe e lasciate cuocere per 5 minuti circa. Unite i gamberetti, un cucchiaio di panna e fate addensare. Sformate la corona di riso, versate al centro la salsa di gamberetti e piselli e servite a tavola. Visto? Veloce, veloce!