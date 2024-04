Antonella Clerici, la famiglia si ‘allarga’ un’altra volta: Maelle al settimo cielo | La foto tenerissima

Bellissima notizia per Maelle, la figlia di Antonella Clerici: è tutto vero.

Il volto di È Sempre Mezzogiorno, conduttrice amatissima e protagonista indiscussa della programmazione Rai dell’ora di pranzo, Antonella Clerici non è solo una professionista della tv ma è anche una mamma amorevole. Quindici anni fa, infatti, è diventata mamma di Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Martens e che oggi cresce con il suo nuovo compagno, Vittorio Garrone.

Della sua esperienza da mamma ne parla spesso e una delle occasioni in cui si è aperta di più è quella dell’intervista a Diletta Leotta per il suo format Mamma Dilettante. Qui ha confessato di essere molto severa per quanto riguarda la scuola e gli impegni legati all’istruzione ma, dall’altro lato, di essere anche molto aperta, soprattutto sui temi legati all’affettività e alla sessualità.

Sua figlia Maelle, infatti, ha un dialogo molto sereno con sua mamma e le due crescono insieme, godendo anche di un ambiente bellissimo. Antonella ha infatti scelto di vivere ad Arquata Scrivia, un piccolo paese di poco più di 6mila abitanti in provincia di Alessandria. La loro casa, chiamata da Antonella “la casa nel bosco”, è infatti immersa nella natura e negli animali: ecco l’ultimo arrivato, che ha reso Maelle felicissima.

Antonella Clerici annuncia la bella novità

Se quando è in televisione Antonella Clerici è molto professionale e svela pochi dettagli della sua vita privata, su Instagram invece è più intima e condivide scatti e dettagli della sua quotidianità. Qui si vede chiaramente la bellissima zona in cui vive con sua figlia Maelle e il suo amore Vittorio Garrone: la natura circonda tutta la casa e i loro ritmi di vita si armonizzano perfettamente con l’ambiente attorno a loro.

Nelle ultime ore, la conduttrice ha condiviso sul proprio profilo Instagram un tenero scatto che inquadra sua figlia Maelle con l’ultimo arrivato, un puledro appena nato che l’ha resa la più felice del mondo: eccoli, felici e già affezionati.

Maelle e il puledro appena nato

Antonella Clerici nelle ultime ore ha condiviso uno scatto che inquadra sua figlia Maelle con un puledro appena nato, di nome Urano. Sebbene non si veda il viso della ragazza, dal suo gesto con cui coccola il cucciolo si capisce la sua tangibile emozione e la sua felicità nell’assistere a una magia così grande, quella di una nuova nascita. Nei commenti, i follower della conduttrice si complimentano con lei per aver scelto di far crescere Maelle in mezzo alla natura e a contatto con gli animali.