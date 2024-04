Lorella Cuccarini apre i rubinetti su Antonella Clerici: “sei stata la prima a cui…” | Eppure erano addirittura colleghe in Rai

Lorella Cuccarini e la confessione su Antonella Clerici: ecco cos’ha detto.

Una è la star del mezzogiorno, l’altra è una showgirl amata da tutti gli italiani e al momento in forze su Canale 5 come coach di Amici per la sezione del canto. Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, infatti, sono due signore della televisione italiana e, sebbene si occupano di ambiti differenti, di fatto si può dire che siano colleghe.

I settori in cui lavorano sono completamente diversi. Antonella Clerici, infatti, è ormai la regina dei programmi dedicati alla cucina e alla cultura culinaria, mentre Lorella Cuccarini è un’attrice teatrale, una ballerina ed una cantante, ma anche una conduttrice poliedrica e professionale.

Nelle ultime ore, però, sul proprio profilo Instagram la coach di Amici di Maria De Filippi ha voluto dire la sua sulla collega di Rai 1, impegnata quotidianamente con il suo È sempre mezzogiorno. Ecco quali sono le parole che Lorella Cuccarini ha rivolto ad Antonella: del tutto inaspettate.

Lorella Cuccarini confessa tutto

Nel corso di una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha voluto ospitare nel suo studio proprio Lorella Cuccarini. Sebbene quest’ultima sia attualmente impegnata in Mediaset, di fatto ha trascorso lunga parte della sua carriera in Rai e durante questi anni le due hanno avuto modo di conoscersi molto bene e di diventare, oltre che colleghe, anche amiche.

Lorella Cuccarini, quindi, una volta a casa ha voluto ringraziare sinceramente Antonella per averla ospitata e le ha dedicato parole molto intense, profonde e sincere. Inoltre, ha rivelato che la Clerici è stata la prima a cui ha fatto visita con il suo nuovo progetto Trenta Ore per la vita: ecco di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini commossa

“Antonella cara, grazie per la tua amicizia e per il tuo calore sincero. Ci sei sempre stata, per me e anche per @trentaore” ha scritto Lorella Cuccarini sul proprio profilo Instagram, ringraziando di cuore la collega. Trenta Ore per la Vita, infatti, è un’organizzazione no-profit che dal 1994 cerca di supportare chi ha più bisogno attraverso raccolte fondi e progetti mirati. Tra i nomi dei soci fondatori c’è anche quello di Lorella Cuccarini che, tra l’altro, è anche la testimonial dell’associazione.