Aprilia, droga e armi in casa: manette per un 18enne incensurato

Più di un chilo di droga e crack in casa, oltre a una pistola e un fucile a pompa in cantina. Questo quello che hanno trovato i Carabinieri della reparto Territoriale di Aprilia in una operazione antidroga sul campo.

A finire in manette un 18enne del posto incensurato, all’interno di una cantina in uso al ragazzo. Altra droga era nascosta nella sua abitazione al quartiere Grattacielo di Aprilia. Non solo cocaina e crack, in possesso al giovane s’era anche una pistola semiautomatica “P.38” e un fucile a pompa oltre a diversi tipi di cartucce.

Soldi facili, così i ragazzi si prestano a fare da custodi

Un blitz scattato nell’ambito di una più ampia operazione per il contrasto e la prevenzione dello spaccio della droga da parte delle forze dell’ordine di Latina.

Il ragazzo, incensurato e con molta probabilità incaricato di “custodire” la droga per conto di altri, è ora in carcere mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la catena di spaccio e scovare chi c’è dietro. Non è impensabile che il ragazzo si sia fatto convincere dalla prospettiva di soldi facili in cambio dello stallo degli stupefacenti.

Le armi: il nuovo nodo delle indagini

Preoccupazione anche per il ritrovamento delle due armi da fuoco. Il ritrovamento della pistola calibro 9 ed il fucile a pompa calibro 12 rinvenuti insieme alla droga, si va a sommare con gli ultimi ritrovamenti di inizio settembre. Sette pistole scoperte, assieme a circa tre chili e mezzo di droga, in un garage di via Londra in uso ad un 40enne.

E a marzo scorso, un 23enne di Aprilia venne fermato e arrestato dopo essere stato sorpreso con droga ed un fucile a canne mozze, oltre ad una riproduzione fedele di una pistola beretta.

Insomma, parecchie armi in pochi mesi fa pensare che ci sia dietro un fiorente mercato nero.

