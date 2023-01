Artena, il 7 gennaio “12 Comuni 100 Pasolini”: l’evento dedicato all’immenso intellettuale

12 Comuni 100 Pasolini – Un viaggio attraverso la produzione artistica del grande intellettuale friulano.

L’associazione Magic Revolution Management ha il piacere di invitare tutti i cittadini sabato 7 gennaio alle ore 17:00 presso la sala San Francesco del Convento francescano di Artena, per l’evento dedicato alla mostra su Pier Paolo Pasolini che sarà presente al Convento di Artena da martedì 3 gennaio a domenica 8 gennaio.

Pasolini ad Artena per il centenario dalla sua nascita

Il progetto “12 Comuni 100 Pasolini” promossa dal Consorzio “I Castelli della Sapienza” e realizzata con il contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea, con il patrocinio di Nuovo Imaie e in collaborazione con il Forum Europeo, si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. L’iniziativa ha la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza, soprattutto tra le fasce giovanili, di uno dei più grandi artisti e intellettuali italiani della seconda metà del sec. XX. Una conoscenza che riguarderà tutta la produzione artistica del grande intellettuale friulano. Pasolini è stato poeta, scrittore, drammaturgo, cineasta, critico-letterario, giornalista e polemista politico e della società.

Il programma 12 Comuni 100 Pasolini

Il programma della manifestazione “12 Comuni 100 Pasolini” è stato articolato in molteplici iniziative: rappresentazioni teatrali, in tour itinerante nei 12 comuni del Consorzio, tra cui la prima nazionale de “La verità sta in molti sogni” e la riproposizione di processi, denunce e verbali originali nello spettacolo: “Pasolini, un caso da riaprire”; un convegno di studi “Pasolini e la sua Roma”, con la partecipazione di docenti dell’Università La Sapienza; “Ad alta voce” letture di pagine scelte di Pasolini (poesie, racconti, sceneggiature, testi teatrali, interviste, polemiche).

La mostra ha avuto per un tour espositivo nei Comuni del territorio dei Monti Prenestini e Lepini, presso i Comuni che fanno parte del Consorzio “I Castelli della Sapienza”: Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Labico, Lariano, Paliano, Poli, Valmontone, Zagarolo per concludere Artena.

All’iniziativa saranno presenti il presidente del Consorzio I Castelli della Sapienza On. Angelo Rossi, Marco Pacifici segretario del Forum Europeo e l’associazione de “I Poeti estinti” di Nettuno che declameranno alcune poesie del Pasolini.

Le dichiarazioni dell’associazione Magic Revolution Menagement

“Il Consorzio I Castelli della Sapienza ha organizzato questo ciclo di appuntamenti e Artena rischiava di perdere la possibilità di partecipare a questa iniziativa, nella quale come detto sono coinvolti 12 comuni per via di alcune scelte del commissario; tuttavia dopo una lunga mediazione con il consorzio, si è riusciti a portare tramite l’associazione Magic Revolution Management la mostra sul genio immenso di Pasolini anche ad Artena. Seppur fuori dall’anno del centenario. Certamente fa notizia il fatto che un evento dedicato ad un personaggio controverso come Pier Paolo Pasolini venga ospitata all’interno di un convento, grazie a Don Franco Diamante, parroco della chiesa di Santa Maria del Gesù”.

lo dichiara Manuel Mancini, socio dell’associazioneMagic Revolution Management.

© Riproduzione riservata