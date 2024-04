Asciugamani morbidissimi come quelli dell’hotel: ti basta fare questi 6 (banali) passaggi

Con questi 6 gesti avrai asciugamani e biancheria da bagno così soffice da far invidia a qualsiasi hotel, provare per credere.

Se desideri teli da doccia e da bagno morbidi e profumati, proprio come appena comprati, non devi far altro che seguire questi consigli, sono semplicissimi!

Asciugarsi con una biancheria da bagno soffice offre un comfort che difficilmente si ottiene usando un telo indurito dal calcare o dall’usura. Per fortuna il modo per avere asciugamani morbidissimi esiste. Se vuoi scoprire come si fa, mettiti comodo e leggi questi suggerimenti, banali ma efficaci per avere un risultato di morbidezza assoluta.

Stiamo per svelarti finalmente il metodo per avere degli asciugamani da far invidia a quelli degli hotel a 5 stelle: ecco i trucchetti fai da te che avresti voluto conoscere prima!

Asciugamani, il metodo per avere una biancheria da bagno sempre soffice e profumata

Uscire dalla doccia e tamponarsi con un asciugamano o con un accappatoio morbido, pulito e profumato è di certo il modo migliore per cominciare la giornata, o per concluderla prima di andare a letto, ed è innegabile che ogni volta che la nostra pelle viene a contatto con un tessuto confortevole, come appunto quello degli asciugamani soffici, questo questo gesto prigiona una sensazione di benessere diffuso.

Se anche tu desideri avere dei teli da bagno sempre puliti e profumati, allora dovresti fare attenzione ad alcuni piccoli gesti che, per quanto possano sembrare banali o scontati, invece racchiudono proprio il trucco per avere degli asciugamani morbidi, come quelli che trovi negli hotel di lusso. Negli alberghi infatti, troviamo sempre dei teli morbidissimi, ma come fanno gli addetti alle pulizie della biancheria da bagno ad ottenere un risultato del genere? Per fortuna il modo c’è, e occorre tener presente di sei piccoli gesti che rendono gli asciugamani soffici e morbidi al tatto. Scopriamo quali sono queste sei chicche.

I sei gesti che renderanno i tuoi teli morbidissimi

Finalmente stai per scoprire le sei tips per asciugamani morbidissimi:

Innanzitutto, e può sembrare scontato ma non lo è affatto, è fondamentale s cegliere bene i propri asciugamani . Non tutti gli asciugamani sono uguali: se scegli degli asciugamani con un’ottima densità delle fibre, allora noterai che saranno di gran lungs più morbidi. Generalmente questa viene misurata in grammi per metro quadrato, per cui dovresti optare per una densità di 600 grammi per metro quadrato.

Seconda raccomandazione è quella di saper dosare il detersivo, perché la maggior parte di noi tende ad utilizzarne troppo, magari nella convinzione di lavare meglio, pulire più a fondo o lasciare i teli più morbidi ma la verità è che non è così. Anzi, accade l'opposto, perché una quantità eccessiva di detersivo invece rende gli asciugamani meno morbidi.

Stesso discorso vale per l ‘ammorbidente.

Un segreto che si può rubare a coloro che si occupano delle pulizie della biancheria degli hotel è quello di utilizzare aceto bianco e succo di limone durante il risciacquo finale, perché, eliminando il sapone, restituisce agli asciugamani la loro morbidezza originale.

Inoltre è bene scegliere un ciclo di lavaggio delicato per evitare di danneggiare le fibre.

per evitare di danneggiare le fibre. Infine anche l’asciugatura gioca un ruolo fondamentale per rendere gli asciugamani morbidi. In questo senso l’asciugatrice è un alleata perfetta. Chi invece asciuga all’aria aperta dovrebbe scegliere sempre una zona ben ventilata.