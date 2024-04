Asciugamani morbidissimi con il trucco della lavanderie: loro fanno proprio così per renderli soffici e profumati per gli hotel

Se vuoi asciugamani soffici e morbidi, proprio come appena usciti dalla lavanderia dovresti imparare questo metodo infallibile.

Ora puoi dire addio a teli che sembrano di carta vetrata, induriti dal calcare o dall’usura. Per fortuna il modo per avere asciugamani morbidissimi esiste, anzi, ce ne sono almeno tre, e sono tutti naturali.

Se da sempre sogni di cominciare la giornata asciugandoti con della biancheria da bagno soffice come ovatta, e desideri che chi vive in casa con te possa godere del comfort di teli da doccia e da bagno sempre morbidi e profumati, è arrivato il momento di scoprire come rendere questo sogno realtà.

Stiamo per svelarti finalmente il metodo per avere degli asciugamani come nuovi: ecco i trucchetti fai da te che avresti voluto conoscere prima!

Asciugamani, il trucco per una biancheria da bagno come appena uscita dalla lavanderia

Asciugarsi il viso con un asciugamano o con un accappatoio morbido, pulito e profumato è una piccola ma preziosa coccola quotidiana a cui non dovremmo mai rinunciare. Quella piacevole sensazione al tatto sprigiona un senso di comfort e benessere. Certo, è tutt’altra storia se invece si viene a contatto con un tessuto ruvido, che magari il calcare dell’acqua ha reso duro, lavaggio dopo lavaggio.

Gli asciugamani però, purtroppo non saranno di certo nuovi per sempre, ma chi conosce il metodo per avere dei teli da bagno sempre puliti e profumati, allora è già a metà dell’opera. Se dunque non vedi l’ora di conoscere anche tu il trucco efficace per una biancheria da bagno che sembra appena uscita dalla lavanderia, prendi nota e impara come si fa.

Il trucco infallibile per avere in bagno teli sempre soffici e morbidi

Esistono diversi metodi per mantenere gli asciugamani belli e morbidi a lungo, per questo motivo ne abbiamo scelti tre, tutti naturali.

Il primo trucco è utilizzare aceto e limone, versandoli direttamente nel vano della lavatrice dove di solito si mette l’ammorbidente, e procedere con un prelavaggio in acqua fredda. Questo procedimento, oltre a rendere subito soffici gli asciugamani, è anche un ottimo metodo per disinfettare ed eliminare sporco e batteri.

Il secondo trucco fa entrare in scena l’ingrediente naturale da sempre associato alla calma e alla dolcezza, che dunque non potrà che rendere morbidi gli asciugamani. Stiamo parlando della camomilla. Basta preparare una camomilla da un litro o due, in base al numero di asciugamani da lavare, e poi, far raffreddare e utilizzare per l’ammollo dei teli.

Infine, il terzo trucchetto prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Basta una vaschetta da bucato con acqua tiepida e un cucchiaio di bicarbonato. Lascia i tuoi teli per circa 7 o 8 ore dentro questa soluzione e poi stendili come di consueto. Se non vuoi lavarli a mano, inserisci il bicarbonato nel vano del detersivo della tua lavatrice.