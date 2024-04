Problemi di pelle, ti basta assumere questa vitamina e sparisce tutto: la trovi in questi alimenti

Se soffri di problemi di pelle, dovresti assolutamente provare l’effetto magico di questa particolare vitamina.

Ecco il segreto che vorresti aver scoperto prima: c’è qualcosa di assolutamente naturale che fa splendere il tuo viso, illumina l’epidermide, contrasta i segni del tempo e l’invecchiamento cellulare e in più fa bene alla salute.

Una particolare vitamina, che si trova in alcuni specifici cibi e anche sotto forma di integratori naturali, ha un potere curativo speciale. Per questo motivo, una volta che l’avrai provata, non ne riuscirai più a fare a meno.

Preparati a dire finalmente a dire addio a rughe e imperfezioni. Ecco qual è l’elisir di bellezza e di salute per la tua pelle: prendi nota degli alimenti che contengono maggiori quantità, e inseriscili subito nella tua dieta quotidiana.

Problemi di pelle, come risolverli subito e in modo del tutto naturale

I problemi di pelle sono spesso indice di problematiche più profonde e disturbi del nostro organismo. L’aspetto dell’epidermide infatti, è lo specchio della salute del nostro corpo e dunque la cartina di tornasole del benessere. Dunque al di là dell’estetica e della voglia di fermare il tempo che porta chiunque a voler contrastare la comparsa delle rughe o delle imperfezioni, è bene prendersene cura, anche dall’interno.

Non tutti sanno però che per avere la pelle perfetta non sempre servono lozioni, sieri e creme costose, e che a volta, purtroppo, nemmeno seguire la beauty routine dell’influencer di turno può risolvere davvero le cose. Per fortuna però esiste una preziosa vitamina dalle proprietà speciali. Vediamo di quale si tratta, e soprattutto come farne una scorta quotidiana partendo dall’alimentazione.

La vitamina speciale che combatte i segni del tempo

La vitamina in questione che fa bene alla pelle è la vitamina E, chiamata nel gergo della biologia tocoferolo, e il motivo che la rende così speciale e preziosa è che svolge una profonda azione antiossidante e antinfiammatoria. Dunque in presenza di una carenza di tale vitamina E si possono presentare problematiche legate dai radicali liberi, e si innesca un meccanismo di invecchiamento precoce della pelle. Ma dove trovare la vitamina E?

La vitamina E per fortuna è molto diffusa negli alimenti, e in particolar modo nelle olive, nelle arachidi, nelle noci, e in tutti i frutti oleosi, ma anche nei semi di grano e nei semi di zucca, nei cereali e nel mais. Chiaramente la si può trovare anche sotto forma di integratori naturali in compresse, da assumere sempre sotto il parere medico.