Asciugamani morbidissimi, ho scoperto il trucchetto degli hotel: buttano questo prodotto casalingo durante il lavaggio

Se vuoi provare anche in casa il piacere di usare asciugamani morbidissimi, come quelli degli hotel di lusso, fai così.

La tua biancheria da bagno farà invidia a quella degli alberghi a 5 stelle e dei resort di lusso, grazie a un semplice gesto. Ti pentirai di non averlo scoperto prima.

Ecco che cosa fare per avere dei teli da bagno soffici come ovatta, profumati e belli come appena comprati. Questo è il segreto rubato ai gestori delle strutture ricettive luxury, che nessuno ti rivela.

Gli asciugamani morbidissimi sembreranno nuovi come la prima volta che li hai usati, se metti in atto il trucchetto giusto, per un lavaggio dall’effetto a prova di carezza.

Asciugamani morbidissimi, il vero segreto per una biancheria da bagno soffice e profumata

Chi ha soggiornato nei grandi alberghi, nei resort a 5 stelle e negli hotel di lusso, di certo ha provato il piacere di tamponarsi il corpo, dopo una doccia rigenerante, con dei teli soffici al tatto e profumati. Lo stesso discorso vale per tutto il resto della biancheria da bagno, ma come fanno a rendere gli asciugamani degli hotel così morbidi? In verità anche i teli che si trovano normalmente in commercio, se di buona qualità, appena comprati sono soffici.

Di certo imparare il trucco che usano i gestori degli alberghi, e delle strutture ricettive luxury, o sapere come fare per conservare gli asciugamani morbidissimi, proprio come appena acquistati, è un piacere, e un modo efficace per provare anche a casa la gradevole sensazione di utilizzare sempre e solo asciugamani morbidissimi. Il segreto è nel lavaggio, vediamo in che cosa consiste.

Il trucchetto per avere teli come quelli che si trovano negli hotel di lusso

Il trucchetto per avere dei teli come quelli che si trovano negli hotel di lusso è prima di tutto ricordarsi di due semplici regole di lavaggio. Innanzitutto non bisogna usare una quantità eccessiva di detersivo, né di ammorbidente, perché anche gli asciugamani morbidissimi, lavaggio dopo lavaggio, rischiano di diventare duri e rigidi. Il motivo è che le fibre assorbono l’eccesso di prodotto e si rovinano, perdendo morbidezza nel corso del tempo.

In secondo luogo, bisognerebbe usare detersivi e ammorbidenti non colorati o sfruttare il potere naturale dell’aceto, per lavare gli asciugamani, perché disinfetta e igienizza senza aggredire e deteriorare i tessuti. Infine è bene anche prendere la buona abitudine di stendere gli asciugamani all’aria aperta dopo ogni lavaggio, e di non lasciarli asciugare troppo a lungo al sole, con la luce diretta dei raggi solari.