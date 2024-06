Vagonate di soldi per questi segni zodiacali: per tutti gli altri una brutta sorpresa | L’Oroscopo di fine giugno

Scopri che cosa ti attenderà alla fine del mese di giugno 2024: l’oroscopo preannuncia soldi e fortuna solo per alcuni segni zodiacali.

I segni fortunati del mese di giugno 2024 riceveranno somme di denaro inaspettato, regali e tante belle notizie, e saranno letteralmente baciati dalla benevola dea bendata.

Piogge di novità positive investiranno i fortunati di questo periodo centrale della bella stagione. Purtroppo però gli esperti di astrologia sono stati chiari: non sarà un buon momento per tutti.

Verifica se gli astri hanno in serbo per te soldi e buona sorte, o se sei tra i segni sfortunati del prossimo mese! In tal caso non ti resta che stringere i denti e attendere tempi migliori.

Oroscopo di giugno 2024, segni zodiacali baciati dalla dea bendata e segni poco fortunati

L’oroscopo di luglio è attesissimo da tutti coloro che stanno aspettando di andare in ferie, e di partire per le vacanze, i viaggi, o semplicemente attendono la bella stagione per potersi godere il relax, in compagnia di famiglia e amici, e magari fare tanti nuovi incontri e divertirsi tra passeggiate, spiagge, mare, locali, arte e natura.

Purtroppo però, a quanto pare, non tutti coloro che ripongono speranza negli astri e nella buona sorte data dai movimenti dei corpi celesti saranno accontentati. Solo alcuni godranno del favore delle stelle, mentre per gli altri non si preannuncia nulla di buono. Vediamo chi saranno i fortunati, secondo l’oroscopo di luglio 2024, e chi invece dovrà ancora avere pazienza e attendere tempi migliori.

Previsioni astrologiche della fine del mese

I segni fortunati del mese di luglio 2024 riceveranno somme di denaro inaspettato, proposte allettanti, e saranno letteralmente baciati dalla dea bendata, che con loro si dimostrerà più generosa che mai. I nati sotto il segno del Leone e Cancro, protagonisti dell’estate, saranno i più favoriti dalle stelle, grazie al Sole nel segno, che almeno fino al 22 luglio dispenserà loro buona energia e voglia di fare. Ottimo anche l’oroscopo di luglio 2024 per i Pesci, grazie a Saturno e Nettuno a favore. I nati sotto il segno del Toro invece, agevolati da Saturno ma penalizzati da Mercurio, vivranno momenti di tensione.

Nemmeno i Sagittario e gli Scorpione, purtroppo, saranno fortunati perché avranno contro Mercurio. Al contrario Vergine, Gemelli vivranno un mese di luglio da favola, fino alla fine, grazie al potete influsso di Venere. Infine, i nati sotto il segno del Capricorno purtroppo subiranno l’influenza negativa di Marte, pianeta che, al contrario, favorirà i nati sotto il segno dell’Ariete. Bilancia e Acquario avranno Venere contro e sentiranno l’influenza negativa del pianeta dell’amore.