Una brutta esperienza per un ragazzo affetto da patologie, proprio nell’ultimo giorno dell’anno. E’ accaduto nel comune di Nettuno, in provincia di Roma, a un giovane disabile in giro con la bicicletta.

Brutta avventura vissuta da un disabile a spasso per Nettuno con la bicicletta

Nel primo pomeriggio di ieri il giovane, a spasso per Nettuno in sella alla sua bicicletta elettrica, si è fermato a bere ad una fontanella ed ha lasciato per pochi secondi il velocipede appoggiato ad un palo della luce. Proprio in quel momento un malvivente, cogliendo l’attimo, si è appropriato della bicicletta dandosi alla fuga per le vie di Nettuno.

Gli agenti notano il giovane disabile in difficoltà

Fortuna ha voluto che in quel momento i poliziotti a bordo della volante del commissariato di Polizia Anzio – Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, hanno notato il ragazzo in difficoltà e, dopo essersi avvicinati a lui, questo con grande fatica, è riuscito a spiegare agli operatori quanto appena accaduto.

Polizia rintraccia l’autore del furto

Gli agenti immediatamente si sono posti all'inseguimento del malvivente. Grazie all'ausilio di immagini registrate da una telecamera e alle informazioni acquisite da alcuni testimoni, in poco tempo il caso si è risolto.

I poliziotti, infatti, sono riusciti in poche ore a rintracciare l’autore del furto e successivamente a recuperare la bicicletta in zona Corso Italia ad Anzio.

Il ladro, un cittadino straniero di 30 anni, è stato denunciato per furto aggravato.

La bicicletta è stata restituita al giovane.

Vendite bici in rialzo dopo lockdown, ma anche i furti

Dalla riapertura dei negozi dopo il lockdown c'è stata un aumento di vendite di biciclette del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Bici sia tradizionali che elettriche. Lo rivelano i dati dell' Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

Purtroppo, però, con l’aumento delle vendite sono saliti anche i furti. In Italia ogni anno avvengono 320mila furti di biciclette, ma nel 2020 si è raggiunto il mezzo milione, un record per i ladri di biciclette.