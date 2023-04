Atto vandalico cantiere Valmontone, Sanna: vicini al sindaco Latini per gesto inqualificabile

“Gravissimo atto questa notte al cantiere dei lavori di allargamento della strada di Colle S. Upica. Sono personalmente in contatto con i Carabinieri che sono stati subito messi al corrente. Quanto accaduto è estremamente preoccupante e ci costringe a tenere altissima la guardia!!!”. Così il Sindaco di Valmontone, Alberto Latini, ha comunicato il grave atto barbarico alla cittadinanza locale.

Il post pubblicato sul profilo Facebook del primo cittadino, è accompagnato dalle immagini della ruspa e del container presi di mira dagli autori del grave gesto vandalico. Il mezzo agricolo è stato distrutto dalle fiamme e il modulo prefabbricato del cantiere, tipo baracca, ha avuto la stessa sorte della ruspa.

Il rogo probabilmente è stato appiccato la notte tra l’11 e 12 aprile. I Carabinieri stanno indagando sull’origine dell’incendio. Tutti gli sforzi dei militari si stanno concentrando sulla ricerca e identificazione dei responsabili del grave episodio.

I lavori nel cantiere di Colle Sant’Ulpica

I lavori del primo lotto di Colle Sant’Ulpica, è un’opera importantissima per i residenti della popolosa zona. L’intervento consiste nella messa in sicurezza, ampliamento della sede stradale, regimentazione delle acque e palificazione ed è stata finanziato dal Governo che, con Decreto Legge del 30 dicembre 2019, ha stanziato oltre un milione e mezzo di euro.

Solidarietà dal Sindaco di Colleferro

“Siamo vicini al Sindaco, Alberto Latini, a tutta la cittadinanza di Valmontone per il vile atto vandalico che ha danneggiato il cantiere di via Colle Sant’Ulpica, dove si sta realizzando una delle opere più importanti per la viabilità locale. Sono atti intimidatori che non ci spaventano e soprattutto daremo il massimo sostegno all’ Amministrazione comunale vittima di questo gesto inqualificabile che rallenta lo sviluppo di tutta la comunità”. Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma. (Com/Red/Dire)

