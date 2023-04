Meteo Roma e Lazio venerdì 14 e sabato 15 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 14 e sabato 15 aprile mostrano l’arrivo di un fronte di tempo instabile con la presenza di nuvolosità anche a carattere temporalesco e pochi momenti di sole. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio venerdì 14 e sabato 15 aprile: il punto sulla Capitale

Giornata caratterizzata da tempo instabile quella di venerdì 14 aprile sulla Capitale. Schiarite e nuvole con piogge anche dalle prime ore della mattina e per tutto il corso della giornata che segna temperature decisamente in ribasso con massime di 15 gradi e minime nella notte di 8. In lieve miglioramento la giornata di sabato 15 aprile quando una iniziale nuvolosità mattutina lascerà posto col passare delle ore a bel tempo nel tardo pomeriggio fino alla serata quando torneranno le nuvole. Temperature in lieve calo con massime di 15 e minime di 6

Meteo nel dettaglio: Rieti

Venerdì 14 aprile a Rieti piogge sparse sin dalla mattinata lasceranno posto a nuvolosità piuttosto diffusa a carattere temporalesco nelle ore del pomeriggio. In lieve calo le temperature con massime di 11 e minime di 5 gradi. Migliora leggermente il tempo nella mattinata di sabato 15 aprile con cielo che con il passare delle ore tende a rasserenarsi nel tardo regalando qualche ora di sole per poi in serata spazio anche a possibili precipitazioni. Temperature stazionarie tra 16 e 4 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di venerdì 14 e sabato 15 aprile segnano una giornata caratterizzata da tempo generalmente coperto con momenti anche di precipitazioni intense. Tempo generalmente coperto o con leggere piogge anche nella giornata di sabato 15 aprile. Temperature in calo tra 5 e 12 gradi in entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Latina

Tempo instabile anche a Latina nella giornata di venerdì 14 aprile dove un fronte temporalesco stazionerà per tutta la giornata. Il tempo si manterrà molto coperto con precipitazioni per tutta la mattina portando un leggero miglioramento nella serata con cielo coperto ma senza precipitazioni. Temperature con massime di 13 e minime di 8 gradi. Nuvole o locali piogge sabato 15 aprile con un miglioramento nel corso della serata.

Meteo Roma e Lazio venerdì 14 e sabato 15 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese la giornata di venerdì 14 aprile, si presenta caratterizzata da tempo generalmente nuvoloso con rovesci nel corso della giornata anche a carattere temporalesco. Temperature in ribasso con massime di 12 gradi e minime di 4 nella notte. Sabato 15 aprile tempo generalmente coperto con possibili schiarite nella mattinata e nuvolosità compatta nel corso delle ore pomeridiane quando non si escludono piogge seppure di lieve intensità. Temperature massime di 15 e minime di 4 gradi.

