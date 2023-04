Sant’Oreste, uomo schiacciato da motozappa. A trovare il corpo il nipote

A Sant’Oreste, alle porte di Roma, un uomo di 63 anni per cause ancora da accertare è rimasto ucciso schiacciato dalla motozappa con cui stava lavorando il terreno di sua proprietà.

Per tutto il giorno il 63enne di Sant’Oreste era sparito, così il nipote nella serata si è recato sul posto e ha scoperto il corpo.

Per tutta la giornata di ieri, 11 aprile, l’uomo non aveva dato notizie di sé preoccupando con il passare delle ore la sua famiglia. Il nipote ha quindi deciso di andare di persona a verificare cosa fosse accaduto. Una volta arrivato sul campo, poco dopo le 22 di ieri sera, il nipote ha trovato l’uomo completamente schiacciato dalla motozappa che stava usando.

Subito allertati al 112, i carabinieri arrivati sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo insieme al medico legale.

Sul corpo del 63enne è stata disposta l’autopsia per stabilire le cause della morte, per accertare se sia stato ucciso da un malore o dallo schiacciamento della motozappa a causa di un tragico incidente.

Solo tre giorni fa, un altro uomo di 71 anni aveva perso la vita in un altro tragico incidente con la motozappa. Accaduto nel beneventano, un uomo stava lavorando la terra del suo orto quando la motozappa si è ribaltata coinvolgendo nel ribaltamento la vittima che è rimasta schiacciata sotto la macchina agricola.

Schiacciato da motozappa: gli accorgimenti da usare

Sebbene nell’imprevedibilità del fato, esistono alcuni accorgimenti per il corretto utilizzo delle motozappe. Vediamone alcuni:

Esiste una normativa che rende obbligatorio indossare:

scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato in ferro e suola antiscivolo, pantaloni lunghi, giubbotti ad alta visibilità. Per mani e viso è necessario indossare guanti in pelle e occhiali paraschegge.

Una corretta manutenzione della motozappa e l’esecuzione di regolari controlli prima dell’accensione diminuiscono la possibilità di incidenti.

