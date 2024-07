Autovelox nel Lazio: le postazioni attive fino a domenica 14 luglio 2024

La Polizia di Stato ha pubblicato le postazioni degli autovelox attive nella Regione Lazio per la settimana da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio 2024. Queste informazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti, invitando i conducenti a moderare la velocità e rispettare i limiti imposti. Ecco il calendario dettagliato delle postazioni:

Lunedì 8 Luglio 2024

Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale Provincia : Viterbo (VT) La SS 675, nota anche come Umbro-Laziale, sarà sorvegliata dagli autovelox in questo tratto. È una strada di collegamento importante, spesso percorsa da veicoli che viaggiano ad alta velocità. Si raccomanda di prestare particolare attenzione e rispettare i limiti di velocità.

Giovedì 11 Luglio 2024

Strada Statale SS 148 Pontina – Terracina Provincia : Latina (LT) La SS 148 Pontina, che collega Roma con Terracina, sarà monitorata dagli autovelox. Questa strada è nota per essere molto trafficata, soprattutto durante l’estate, e l’installazione degli autovelox mira a prevenire incidenti e garantire una guida sicura.

Venerdì 12 Luglio 2024

Strada Statale SS 148 Pontina – Terracina Provincia : Latina (LT) Anche il giorno successivo, la SS 148 Pontina sarà sotto controllo. Questa doppia presenza settimanale sottolinea l’importanza di questa arteria stradale e la necessità di mantenere alta l’attenzione alla guida.

Sabato 13 Luglio 2024

Autostrada A12 Roma – Civitavecchia Provincia : Roma (RM) La A12, che collega Roma a Civitavecchia, sarà dotata di autovelox per monitorare la velocità dei veicoli in transito. Questa autostrada è un collegamento cruciale verso il porto di Civitavecchia, e il controllo della velocità è essenziale per evitare incidenti.

Domenica 14 Luglio 2024

Autostrada A24 Provincia : Roma (RM) La A24, che connette Roma con l’Aquila e Teramo, vedrà la presenza di autovelox. Questa autostrada attraversa zone di montagna, dove è particolarmente importante rispettare i limiti di velocità per garantire la sicurezza stradale.

La pubblicazione settimanale delle postazioni degli autovelox da parte della Polizia di Stato rappresenta un’importante iniziativa per la prevenzione degli incidenti stradali. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità non solo nei tratti sorvegliati, ma su tutte le strade, per garantire la sicurezza di tutti. La prudenza e il rispetto delle regole sono fondamentali per viaggiare in sicurezza e ridurre il numero di vittime della strada.