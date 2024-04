Autovelox nel Lazio, nuove postazioni attive fino al 28 aprile 2024

Gli autovelox sono strumenti elettronici, fissi e mobili, di misurazione della velocità dei veicoli su strada. La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.

L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Sono stati piazzati diversi nuovi dispositivi, nelle province di Roma e Viterbo. Attenzione dunque alla velocità, per la sicurezza al volante e per non avere brutte sorprese in termini di multe e sanzioni. Soprattutto in vacanza, quando si è più soggetti a lasciarsi andare, magari con musica e finestrini aperti.

Circa il 40 – 50% dei conducenti supera il limite di velocità consigliato e il 10 – 20% viaggia a una velocità superiore di 10 Km/h al limite consentito. L’eccesso di velocità non soltanto aumenta il rischio d’incidente, ma accresce anche la probabilità di riportare lesioni gravi o morte in caso d’incidente.

Chi non rispetta i limiti imposti è punito con multe salatissime e decurtazioni dei punti sulla patente fino alla sospensione della licenza di guida. Quindi è consigliabile guidare con prudenza e rispettare il Codice della strada. Ne trarrà beneficio la sicurezza di tutti.

Gli autovelox non sono certo l’unica soluzione al problema degli incidenti sulla strada, ma funzionano come deterrente se combinati con restringimenti e dossi tra le soluzioni stradali e con una guida attenta da parte del conducente, senza distrazioni come smartphone e cellulari. Anche i dispositivi come smartphone sono infatti tra le cause di sinistri.

Strada Statale SS / 2 Cassia VT

La strada statale 2 Via Cassia (SS 2) è un’importante e storica strada italiana che collega Roma a Firenze. Lungo il percorso attraversa i comuni di Vetralla, Viterbo e Montefiascone. La strada ha inizio a Roma, e, a differenza di tutte le altre strade consolari che partono dall’Urbe, il suo chilometro zero (vale a dire l’inizio della progressiva chilometrica) non è localizzato al Campidoglio, bensì a Ponte Milvio.

Autostrada A12

Dalla mattina di domenica 28 aprile Autovelox sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, il tratto stradale sottoposto a controllo sarà nel territorio della provincia di Roma.

Autostrada A24

Sabato 27 aprile, controlli della velocità sull’Autostrada A24 (collega Roma a Teramo, passando per l’Aquila), il tratto urbano della Capitale e in provincia di Roma.

L’Autostrada A24 ha inizio dalla Tangenziale Est di Roma, all’altezza della stazione Tiburtina, attraversa il quadrante nordest della Capitale fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare con i diversi svincoli verso varie arterie della città di Roma (Tor Sapienza, Viale Palmiro Togliatti, Via F. Fiorentini e Via di Portonaccio) e si estende per 281,4 km verso Teramo.

E’ questo un collegamento importante, che presenta mediamente una grande concentrazione di automobili, una circolazione notevole che spesso è una concausa di molti incidenti stradali. I controlli per il rilevamento della velocità su questo tratto saranno effettuati sabato 27 aprile.

Il tratto urbano della Capitale pertinente all’autostrada A24 sarà sottoposto a controllo da parte delle pattuglie della Polizia stradale, con strumenti di telerilevamento.

Postazioni Autovelox nel Lazio

Validità da lunedì 22 aprile 2024 a domenica 28 aprile 2024

26/04/2024

Strada Statale SS / 2 Cassia VT

27/04/2024

Autostrada A / 24 RM

28/04/2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Limiti di velocità in vigore

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo;

, scendono a 110 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo;

, scendono a 90 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari ;

; in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro;

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro; oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.