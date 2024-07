Autovelox nella Regione Lazio: postazioni dal 1 al 7 luglio 2024

In un impegno costante per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti, la Polizia di Stato ha reso note le postazioni degli autovelox che saranno operative nella Regione Lazio nella settimana dal 1 al 7 luglio 2024. Queste misure non solo mirano a far rispettare i limiti di velocità, ma anche a promuovere una guida più responsabile tra gli automobilisti. Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in questo periodo:

2 Luglio 2024:

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale (VT): Questa arteria stradale, che attraversa la provincia di Viterbo, vedrà la presenza di un autovelox per monitorare e garantire il rispetto dei limiti di velocità. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla propria andatura su questo tratto di strada.

5 Luglio 2024:

Strada Statale SS / 1 Aurelia (RM): La storica strada consolare, che collega Roma con la Liguria, sarà soggetta a controlli della velocità. Specialmente nelle aree ad alta densità di traffico, rispettare i limiti di velocità è cruciale per evitare incidenti.

6 Luglio 2024:

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (RM): Questo tratto autostradale, che collega la capitale con il porto di Civitavecchia, sarà sorvegliato per assicurare che i conducenti mantengano una velocità sicura. Il controllo della velocità su questa autostrada è fondamentale per prevenire incidenti su un percorso spesso affollato da veicoli pesanti e turisti.

L’importanza del rispetto dei limiti di velocità

Rispettare i limiti di velocità non è solo una questione di conformità legale, ma una pratica essenziale per la sicurezza stradale. La velocità eccessiva è una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con esiti tragici. Gli autovelox sono strumenti fondamentali per il controllo della velocità e la prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida.

Un invito alla prudenza

La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a moderare la propria andatura, rispettare i limiti di velocità e guidare con prudenza, soprattutto nelle aree monitorate dagli autovelox. Queste misure sono adottate per proteggere la vita di tutti gli utenti della strada e rendere più sicuro il nostro sistema viario.

Ricordiamo che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. Ogni piccolo gesto di prudenza può fare una grande differenza. Buon viaggio e guida sicura!

Limiti di velocità in vigore

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo;

, scendono a 110 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo;

, scendono a 90 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari ;

; in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro;

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro; oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.