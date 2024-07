Tarquinia, operazione antidroga sul litorale: 11 segnalati e 2 arresti

Due spacciatori in arresto e undici “acquirenti” segnalati, questo il bilancio della maxioperazione antidroga effettuata a Tarquinia e raccontata oggi sul Messaggero. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Nucleo mobile della compagnia di Tarquinia hanno avviato un’ampia operazione antidroga che ha portato risultati immediati. Sequestrati 109 grammi di cocaina, che i due arrestati stavano spacciando sul litorale.

Gli arresti

Due incensurati di origine albanese sono finiti sotto la lente della Guardia di Finanza per aver allestito un piccolo market della droga. Turisti e non solo si rifornivano da loro. Grazie ai numerosi servizi predisposti sul litorale per l’estate 2024, le fiamme gialle hanno intercettato questi movimenti, predisponendo specifici servizi di controllo. Durante queste settimane, oltre agli appostamenti, è stata coinvolta anche l’unità cinofila di Civitavecchia, i cui cani antidroga hanno fiutato l’etto di cocaina che i due albanesi portavano con sé per la distribuzione agli acquirenti.

“L’attenzione da parte delle fiamme gialle del comando provinciale di Viterbo rimane sempre molto elevata – spiega la Finanza – a contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio viterbese. In questo contesto, il Nucleo mobile della compagnia di Tarquinia, nell’ambito di una capillare azione di controllo del territorio, ha predisposto specifici servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti traffici, anche con l’ausilio delle unità cinofile. L’efficacia della costante presenza dei finanzieri sul territorio ha permesso di effettuare numerosi controlli, culminati con l’arresto di due persone di origine albanese incensurate, trovate in possesso di 109 grammi di cocaina“.

Le Segnalazioni

Oltre ai due arrestati, le fiamme gialle hanno denunciato all’autorità prefettizia undici persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina e hashish, per uso personale. Per loro la segnalazione in quanto assuntori di droghe e per sei scatta il ritiro della patente, poiché sorpresi alla guida delle loro auto con sostanze stupefacenti.

“Intensificheremo le attività”

“L’avvio della stagione estiva – afferma il comando delle Fiamme Gialle – con il conseguente incremento di popolazione lungo il litorale, rende indispensabile l’intensificazione delle attività di contrasto a ogni genere di illecito, per mantenere sempre elevata la soglia di attenzione verso l’illegalità diffusa nel territorio. L’azione incessante di prevenzione e contrasto delle fiamme gialle ha come obiettivo primario il mantenimento costante della sicurezza e della legalità a tutela dell’intera collettività“.

Con il duplice arresto per spaccio di stupefacenti non si esaurisce l’attività della Guardia di Finanza di Tarquinia. Durante i mesi estivi, le fiamme gialle incrementeranno i controlli per garantire un ambiente sicuro e legale per tutti.