Baguette della Lidl, almeno una volta l’avete comprata ma sapete chi la produce davvero? Non di certo il panificio

Tutti pazzi per la baguette di Lidl, ma non la prepara il panificio: ecco svelato il segreto

Soprattutto in Italia, quando si è a tavola non si potrebbe mai e poi mai fare a meno del pane. Sebbene in teoria vada consumato come fonte di carboidrati e quindi quando si serve un secondo piatto a base di pesce, carne o legumi e la verdura, di fatto molti lo adorano anche con la pasta, per fare la scarpetta del sugo.

Ognuno ha la propria tipologia preferita. C’è chi ama il pane soffiato, quindi che non ha mollica e si compone solo della crosta e c’è chi invece adora i panini morbidi e soffici, da consumare così come sono o da farcire per un pranzo al sacco veloce e saziante.

Oggi, però, vi parliamo della baguette di Lidl, una delle tipologie di pane più acquistate in Italia e davvero chiacchierate per l’incredibile rapporto qualità-prezzo. Ecco chi lo produce: non lo immagina mai nessuno.

Chi produce la baguette della Lidl

Oggi come oggi, sono tantissime le famiglie che fanno la spesa alla Lidl. Qui, infatti, si trova un’ampia scelta di prodotti di diversi marchi che si caratterizzano tutti per dei prezzi davvero vantaggiosi, che permettono di risparmiare un po’ rispetto a ciò che si spenderebbe nei supermercati più famosi. Un settore molto amato, della Lidl, è quello dei prodotti da forno: buonissime le brioches, i donuts e le baguette, così come le focacce e le pizze. Questo ambito è così amato che, di recente, Lidl ha investito 350 milioni di euro nel centro di produzione di Übach-Palenberg, città del Nord Renania Wesfalia dove vengono prodotti pane e cioccolato, esportati in 28 paesi dell’Europa.

Il pane fresco dei supermercati, però, non è tutto uguale: esistono tre tipologie. La prima è quella del pane preparato in un forno esterno di un panettiere locale o semi-industriale, la seconda quella del pane prodotto nel laboratorio interno al punto vendita e la terza quella di prodotti semilavorati, parzialmente cotti e surgelati, quindi portati a doratura nel forno del supermercato. Ecco qual è la modalità produttiva della famosa baguette di Lidl.

La bagutte di Lidl è semilavorata

La baguette di Lidl, quindi, viene prodotta secondo la terza modalità, quindi si tratta di un semilavorato parzialmente cotto e surgelato che, poi, viene portato a doratura nel forno del supermercato.

La legge, comunque, impone che sull’etichetta si indichi il processo produttivo di ogni pagnotta, quindi leggendola si scopre se ciò che si ha acquistato è un prodotto fresco o semilavorato.