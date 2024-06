Giorgia Meloni, per lei il ristorante di pesce più buono si trova sul litorale laziale: lei sì che se ne intende

Questo ristorante di pesce è il più buono secondo Giorgia Meloni: dove si trova

Nella vita di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri in Italia e mamma della piccola Ginevra, ci sarà poco spazio per il tempo libero e lo svago. Gli impegni istituzionali, infatti, sono molti e il fatto di essere riconosciuta pressocché ovunque rende difficile prendere del tempo per sé e per la propria famiglia.

La Premier, però, è nata e cresciuta a Roma e qui ancora vive, con la piccola Ginevra. Sicuramente, quindi, conosce la città eterna come le proprie tasche: è probabile, infatti, che ci siano alcuni posti o locali che frequenta ancora oggi e che, data la loro posizione nascosta, le permettano di staccare da tutto e da tutti per qualche ora.

Oggi vi parliamo del suo ristorante di pesce preferito: è buonissimo e famosissimo, lo conoscono anche altri personaggi del mondo dello spettacolo e già le fotografie fanno venire l’acquolina in bocca.

Il ristorante di pesce preferito da Giorgia Meloni

Da romana qual è, Giorgia Meloni conosce dei locali davvero speciali che, anche per via della loro posizione strategica, le permettono di concedersi qualche ora lontana dai riflettori e con davanti un buon piatto di pesce. Uno dei suoi ristoranti preferiti, però, si trova ad Anzio ed è tutt’altro che poco conosciuto: sui profili social del locale, infatti, si notano diverse fotografie che ritraggono i titolari con dei VIP del calibro di Antonino Cannavacciuolo o Francesco Totti. Come rivela Roma.it, il ristorante di pesce preferito di Giorgia Meloni è Romolo Al Porto di Anzio, dove la Premier ama gustare la rana pescatrice frollata e tutte le zuppe di pesce.

Il locale si trova in via Porto Innocenziano 19 ad Anzio e sui social la pagina dedicata vanta più di 4mila follower. La sua storia inizia nel 1968, anno di fondazione del locale: da quell’anno, romani e non solo corrono da Romolo per gustare pesce fresco, vini pregiati e una cucina tradizionale che strizza l’occhio alla modernità.

Come contattare il ristorante

Per prenotare una cena Da Romolo Al Porto di Anzio si deve chiamare il numero 06 984 40 79, oppure inviare una e-mail a info@daromoloalporto.com. Sul sito o sui social non è specificato se sia necessario prenotare: se vi trovate nei dintorni del ristorante e volete provare a vedere se c’è un tavolo libero, comunque, un tentativo vale la pena farlo.