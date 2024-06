Banche, la rivoluzione riguarda i bonifici | Fissato l’importo massimo: oltre questa soglia non si può più andare

Novità per quanto riguarda i bonifici, impostata la nuova soglia

Come molti sanno, da qualche tempo per ottenere la detrazione sulle spese medico-sanitarie è necessario che il pagamento sia avvenuto mediante un metodo tracciato. Non si può più, quindi, pagare con i contanti ma è necessario effettuare un pagamento con la carta, con il bonifico o con un assegno, a seconda dell’importo e della situazione.

Il bonifico, in particolare, è un metodo efficace e sicuro per lo spostamento di fondi. Se, fino a qualche anno fa, per farlo si doveva andare in banca, oggi con le applicazioni dedicate si può eseguire in qualsiasi momento e semplicemente usando il proprio smartphone. Inoltre, sempre grazie alle app di home banking, è possibile impostare dei bonifici periodici che partano autonomamente quando si desidera.

Oggi, però, c’è una novità per quanto riguarda questo servizio così innovativo e va a toccare la somma di denaro che si può inoltrare con un bonifico: è arrivato il tetto massimo, non se l’aspettava nessuno.

Novità sui bonifici, il regolamento UE

Il Parlamento europeo, a febbraio 2024, ha approvato un nuovo regolamento che tagli costi e tempi dei bonifici bancari. Come afferma anche Open, l’obiettivo è quello di fare in modo che cittadini e aziende non debbano più attendere dei giorni per la ricezione del denaro inviato tramite bonifico: tutto deve avvenire in pochi secondi e questo deve valere anche nel caso in cui il bonifico sia inoltrato di sabato o di domenica, oppure di notte. Nel 2021, secondo la Commissione europea, solo l’11% dei trasferimenti di denaro avvenuto all’interno dell’UE era immediato e questo va risolto.

Secondo il nuovo regolamento, quindi, i bonifici istantanei devono diventare la norma per qualsiasi banca e, a differenza di quanto accade oggi, il costo di questo servizio veloce dev’essere il medesimo di quello del servizio ordinario, non immediato. Necessari a tal proposito dei nuovi meccanismi che individuino e prevengano le frodi, così da evitare che i soldi del bonifico istantaneo finiscano sul conto corrente sbagliato.

Arriverà un tetto massimo

A tal proposito, sempre per quanto riguarda la sicurezza dei bonifici istantanei, l’UE suggerisce agli istituti bancari di impostare un tetto massimo di cifra oltre il quale non sarà possibile andare.

In merito alla data di entrata in vigore, l’obbligo per la ricezione dei pagamenti istantanei in Italia scatterà il 9 gennaio 2025. Entro il 9 ottobre 2025, poi, tutte le banche saranno obbligate non solo a riceverli, ma anche ad inviarli.