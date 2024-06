Detersivo fatto in casa, aiuti l’ambiente e risparmi tantissimo | In dispensa hai tutto il necessario

Se vuoi spendere meno per i prodotti per la pulizia e l’igiene della casa, impara a creare il detersivo fai da te.

Finalmente è arrivata l’dea che ti farà risparmiare un mucchio di soldi, e che, oltre a essere economica e pratica, è anche ecologica.

Smetti di mettere nel carrello della spesa pesanti flaconi di detersivo, pesano anche sul portafogli: adotta una soluzione intelligente e alternativa.

Ecco come fare a creare un detersivo home made in pochi minuti, che agisce esattamente come quello chimico che trovi sugli scaffali dei supermercati e dei negozi di casalinghi.

Detersivo, come crearlo da solo e risparmiare un sacco di soldi

Il detersivo per lavare gli indumenti è un solvente costoso che, considerato il numero elevato di volte in cui si utilizza, rappresenta una voce che pesa tanto sulla spesa complessiva legata ai prodotti per la cura e per l’igiene della casa. Inoltre occorre considerare che un flacone di plastica contenente del detersivo tradizionale è un prodotto non biodegradabile, e per di più di origine chimica, e che per tanto impatta sull’ambiente. Allora che cosa usare per lavare gli abiti in lavatrice in un modo ecofriendly e che, al tempo stesso, oltre a far sorridere l’ambiente, piaccia anche al portafogli?

Per fortuna oggi giorno si conoscono anche altri metodi per abbattere il costo del detersivo, e per inquinare anche molto meno. Uno di questi è creare un detersivo home made, perfetto da utilizzare per lavare ed igienizzare in lavatrice di qualsiasi tipo di indumento. Per imparare come si fa bastano solo pochi minuti di attenzione, e tre ingredienti facilmente reperibili. Non serve un chimico, scopri come si fa e vedrai che sarà un gioco da ragazzi.

La maniera semplice e veloce per fare un detergente per indumenti home made

Per creare un detersivo ecologico ed economico per la lavatrice fatto in casa, occorre procurarsi tre semplici ingredienti che quasi tutti hanno in dispensa. Questi sono l’acqua, il Sapone di Marsiglia, che pulisce a fondo ed è biodegradabile, e il Bicarbonato di sodio, che disinfetta e sbianca.

Per prima cosa occorre tagliare il Sapone di Marsiglia in scaglie, poi far scaldare l’acqua in una pentola capiente e, non appena raggiunge il bollore, occorre versare il sapone di Marsiglia grattugiato. Ora bisogna far sì che si sciolga completamente, mescolando di tanto in tanto. Infine basta spegnere il fuoco, aggiungere il bicarbonato di sodio e lasciar riposare per circa otto ore. Il composto ottenuto è ideale per l’uso nella lavatrice.