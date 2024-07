Bolletta KO, stacca subito la spina a questo elettromestico: in 5 mesi recuperi tutti i soldi persi

Se la bolletta continua a lievitare, allora forse dovresti staccare la spina a questo elettrodomestico, il portafogli tornerà gonfio.

Bolletta, dì addio alle spese da capogiro limitando l’uso di questo elettrodomestico

L’energia elettrica è una delle risorse più usate, e per capire quanta ne consumiamo ogni giorno basta pensare che tutto quello si trova nelle nostre case, o quasi, è alimentato dalla corrente elettrica. Phon, computer, tablet, cellulari, aspirapolvere, piastra per capelli, tostapane, macchinetta per il caffè elettrica, eventuale piano cottura a induzione, forno, lavatrice, frigo, forno a microonde, televisori, climatizzatori, lampade, tapparelle elettriche, consolle, telefoni fissi, lavastoviglie e tanti altri dispositivi elettronici.

Mentre usiamo sempre più device e apparecchi elettronici il costo dell’energia elettrica continua ad aumentare a dismisura, e con esso anche il prezzo pagato per la bolletta. Purtroppo però questa voce di spesa, che pesa tanto sul budget famigliare, può essere limitata fino a un certo punto. Se è vero che non è possibile staccare la spina della corrente elettrica al frigorifero, è altrettanto vero che esistono delle strategie per consumare meno energia. e dunque per pagare bollette meno salate. Il trucco è capire che cos’è che fa lievitare i consumi di energia elettrica in casa. Vediamo dunque quali sono gli strumenti alimentati a energia elettrica che assorbono di più, e come fare a limitarne l’utilizzo.

Che cos’è che va lievitare i consumi di energia elettrica in casa

Quello che fa schizzare il costo della bolletta alle stelle sono gli apparecchi che consumano di più quando sono collegati alla presa della corrente, anche se non in uso. Tra gli elettrodomestici che assorbono maggiori quantità di energia elettrica quando sono in standby troviamo:

il forno a microonde , che porta via circa 30 kWh,

, che porta via circa 30 kWh, la macchina per il caffè elettrica , che consuma circa 9 kWh,

, che consuma circa 9 kWh, il televisore che assorbe ben 5 kWh,

che assorbe ben 5 kWh, il telefono cordless, che assorbe 3 kWh,

che assorbe 3 kWh, il computer , che assorbe da 1,5 a 5,5 kWh,

, che assorbe da 1,5 a 5,5 kWh, il caricabatterie del cellulare, che brucia circa 0,26 kWh.

Come si può comprendere già da una prima occhiata, questi apparecchi e device elettronici sono consumatori silenti di energia elettrica i quali rappresentano, giorno dopo giorno, una spesa fissa, che possiamo tentare di abbattere. Se provassimo a staccare la presa della corrente elettrica, ci ritroveremmo con una bolletta molto meno cara.