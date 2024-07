Maxi concorso pubblico, assumono immediatamente anche senza laurea: contratto a tempo indeterminato

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego, prova a candidarti al nuovo maxi concorso pubblico e cambia subito vita.

Smetti con invii a raffica di email con curriculum vitae e lettera di presentazione in allegato. Per fortuna è arrivata la buona notizia che stavi aspettando.

Non serve nemmeno la laurea: scopri quali sono le figure professionali richieste, i titoli di studio necessari, e come si fa a presentare la propria candidatura.

Non farti battere dagli altri candidati sul tempo: ecco fino a quando hai di tempo per inoltrare la domanda e studiare le materie d’esame richieste per la prima prova.

Maxi concorso pubblico, trova un nuovo impiego con contratto a tempo indeterminato

Finalmente è arrivata la bella notizia che i tanti cittadini italiani alla ricerca di lavoro stavano aspettando da tempo. Una delle maggiori Università d’Italia ha appena indetto un nuovo maxi concorso pubblico, ovvero il Concorso Università, destinato all’assunzione di nuove 54 figure professionali. Tra i nuovi assunti che saranno inseriti nell’istituto di formazione ci saranno 31 collaboratori, dei quali 30 nel settore amministrativo e uno nel settore informatico, scientifico, tecnico, tecnologico, 23 funzionari di cui 21 nel settore scientifico-tecnologico e 2 nel settore tecnico-amministrativo.

Ci saranno dunque sia posti per diplomati che per laureati, e saranno inseriti con contratto a tempo indeterminato in diversi dipartimenti dell’Università. Vi saranno dunque assunti nel dipartimento di Psicologia, di Neuroscienze, di Economia e Statistica, di Studi Umanistici, di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, di Scienze Mediche, di Informatica, di Giurisprudenza, di Filosofia e scienze dell’Educazione, di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, e anche nella Direzione Sicurezza, Patrimonio e Facility Management. Vediamo quali sono le posizioni per le quali ci si può candidare solo se si è in possesso della laurea, e quali invece sono quelle a cui è possibile ambire anche se si ha il diploma di scuola superiore, e scopriamo le ulteriori informazioni utili sul nuovo maxi concorso pubblico.

Come candidarsi, entro quale giorno e quali sono i titoli di studio richiesti

La prestigiosa Università italiana, che ha indetto il nuovo maxi concorso pubblico, è l’Università degli studi di Torino, che, come abbiamo anticipato, è alla ricerca di collaboratori, ai quali sarà richiesto unicamente il diploma di scuola superiore, e di funzionari, per i quali invece è richiesta una laurea attinente alla posizione che dovranno andare a ricoprire.

Le candidature dovranno essere inviate necessariamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale, SPID, CIE, CNS o eIDas, e dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 22 luglio 2024, attraverso il portale ufficiale InPA, o tramite il sito web PICA, o visitando la pagina istituzionale dell’Università degli Studi di Torino.