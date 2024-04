Bollette, dopo la fine del Mercato Tutelato un’altra notizia per gli italiani: il cambiamento improvviso stravolge tutti

Novità nelle bollette. Addio al mercato tutelato e non solo: ecco a cosa dovremo abituarci.

Nell’ultimo anno ci siamo dovuti abituare a bollette dai costi stratosferici. Le materie prime, infatti, sono incredibilmente cresciute di prezzo e questo ha comportato, a cascata, tutta una serie di aumenti che alla fine si sono riversati sui cittadini e sulle loro tasche.

Una delle ultime novità in questo ambito è il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, già annunciata l’anno scoro per quest’anno in corso e in effetti messa in atto già nei primi mesi del 2024. Se per l’energia elettrica il mercato tutelato resterà in vigore fino al 1° luglio, per venire incontro ai consumatori, per quanto riguarda il gas invece il passaggio è avvenuto già dal 10 gennaio.

La differenza tra i due mercati consiste fondamentalmente nel prezzo della bolletta e nelle condizioni contrattuali. Queste, infatti, non saranno più determinate dall’Autorità Pubblica che si occupa di energia (Arera) ma dalle offerte dei singoli fornitori. È quindi impossibile dire se il prezzo sarà più alto o più basso, poiché a determinare il costo concorrono tantissimi fattori.

Oltre a questa grande novità, che ha già spaventato molti italiani, ce n’è però anche un’altra che riguarda sempre l’ambito delle bollette: tra poco arriva anche lo scontrino dell’energia. Ecco di cosa si tratta.

Cos’è lo scontrino dell’energia

Una novità che sta per arrivare nell’ambito delle bollette è quello dello scontrino dell’energia. Ad annunciarlo è stata l’Arera che, presentandolo, ha spiegato di star cercando ormai da tempo un modo per rendere le bollette più chiare e trasparenti per i cittadini che, spesso, si trovano a non comprendere a fondo le varie voci indicate.

Una delle novità dovrebbe essere quella del frontespizio unificato che consisterebbe in una prima pagina uguale per tutti, nella quale sono contenute le informazioni dell’utente e quelle del mercato di riferimento, del servizio, della fatturazione e dell’importo da pagare.

Cosa conterrà lo scontrino dell’energia

Dopo la prima pagina uguale per tutti, il frontespizio unificato, nella seconda pagina sarà contenuto l’effettivo scontrino dell’energia. Qui verranno illustrati tutti gli importi fatturati e sarà presente anche un box nel quale si ricapitolerà l’offerta sottoscritta dal consumatore.

Accanto alla quota fissa da pagare anche nel caso in cui i consumi fossero a 0, quindi, si potrà leggere la quota potenza e la quota per consumi, quindi il prezzo finale a suo carico e tutti i dati su eventuali ricalcoli.