Bonus di 500 euro, ti arriva direttamente la carta: il nuovo aiuto dello Stato | Già tantissime richieste

Con questo bonus non potrai più lamentarti: è ricchissimo e lo dà lo stato.

Nonostante la situazione economica e lavorativa in Italia stia leggermente migliorando dopo i livelli minimi raggiunti durante la pandemia e negli anni a seguire, non possiamo di certo dire di essere completamente fuori dalla crisi economica e produttiva.

Gli stipendi, infatti, nei casi migliori sono rimasti sempre uguali a sé stessi e, dall’altro lato, il costo della vita è aumentato per via dell’inflazione e della situazione geopolitica europea e mondiale. Le bollette sono schizzate alle stelle così come la spesa alimentare o il pieno di carburante, generando quindi un impoverimento globale.

In un panorama di questo tipo, il governo guidato da Giorgia Meloni ha voluto proseguire sulla scia dei precedenti concedendo alle fasce più fragili della popolazione alcuni bonus, pensati proprio per sostenere i più bisognosi in alcuni aspetti della vita di tutti i giorni.

Oggi vi parliamo di un bonus davvero ricchissimo e che sta già facendo impazzire tutti: l’importo è di 500 euro e la carta arriva direttamente a casa del richiedente che ne ha diritto, pronta per essere utilizzata.

Carta della cultura e del merito, cosa sapere

La vecchia 18App a partire dal gennaio di quest’anno si è sdoppiata in due bonus: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito. Per richiedere le due domande si ha tempo dal 31 gennaio al 30 giugno 2024. Ognuna ha un valore di 500 euro e le due carte sono cumulabili tra loro: questa somma la si può spendere per acquistare beni e servizi, il cui elenco si può leggere sulla piattaforma dedicata.

Possono beneficiare della Carta della cultura giovani tutti i residenti in Italia appartenenti a nuclei famigliari con un ISEE non superiore a 35mila euro e a partire dall’anno successivo a quello del compimento dei 18 anni. La Carta del merito, invece, va ai cittadini che, non oltre il compimento dei 19 anni, hanno ottenuto il diploma di maturità con 100 o 100 e lode.

Cosa si può comprare

Sul sito dedicato ai due bonus si può consultare l’elenco dei negozi fisici o online nei quali si può spendere la somma ricevuta. In ogni caso si possono comprare biglietti per il teatro, per il cinema o per spettacoli dal vivo, musica registrata o prodotti editoriali come libri, abbonamenti e periodici. Inoltre, si possono prendere i biglietti per mostre, musei e aree archeologiche, così come ci si può iscrivere a corsi di lingua straniera, di danza o di teatro. Esclusi invece i videogiochi e gli abbonamenti per le piattaforme di streaming online.