Brecciolino in strada: chi paga se il parabrezza si rompe?

Roma è una città meravigliosa, ma lo sono meno le sue strade, colpite dal problema delle buche. A darne ulteriore conferma è stato il provvedimento firmato lo scorso 31 gennaio da Stefano Donati, comandante del gruppo Roma Mare, che vieta la circolazione ad alcune tipologie di mezzi cosiddetti leggeri (biciclette, monopattini, motorini…) in diverse strade della città.

Tuttavia, il problema non sono solo gli incidenti stradali causati dai dissestamenti del manto, ma tutto ciò che ruota intorno all’incolumità della persona e del mezzo che percorrono la strada, nella sua interezza.

Anche i lavori di rifacimento o di ripristino delle carreggiate possono essere fonte di problemi, se effettuati con noncuranza. Molti, purtroppo, sono gli esempi di persone coinvolte in incidenti a causa del brecciolino lasciato dagli operai a seguito di lavori di manutenzione.

Il tema, dunque, è più ampio e complicato e, come spesso accade nelle grandi città, non è semplice definire con chiarezza le responsabilità.

Se, per esempio, un oggetto colpisce e spacca il parabrezza dell’auto, chi deve pagare per riparare i danni? La risposta, come vedremo, dipende da una serie di fattori.

Cosa fare se il parabrezza si rompe

Iniziamo col dire che il parabrezza è una delle parti più importanti di tutta l’autovettura, in quanto, insieme alla carrozzeria, è deputato alla salvaguardia del guidatore e delle persone presenti all’interno dell’auto.

Presente sul mercato in due vesti differenti – con cristallo temperato o stratificato – se si rompe a seguito di una collisione, la rottura solitamente avviene in modo sicuro per le persone all’interno dell’abitacolo, grazie al materiale di cui è composto e alle modalità di assemblaggio dello stesso in fase di costruzione del veicolo.

Ciononostante, se il parabrezza viene danneggiato anche solo in maniera leggera (come una semplice scheggiatura), va immediatamente riparato, non solo per garantire la sicurezza del mezzo e l’incolumità dei suoi passeggeri, ma anche perché si potrebbe incorrere in una multa e, qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione, questa comporterebbe maggiori costi per il proprietario e maggior impatto ambientale

Che fare se un oggetto colpisce e spacca il parabrezza

Quando a colpire il parabrezza dell’auto è il brecciolino non sempre è facile individuare il colpevole e, dunque, non è sempre semplice riuscire ad ottenere un risarcimento. Questo non avviene se si è in possesso di un’assicurazione auto che copre anche i danni ai cristalli (la cosiddetta “polizza cristalli”); una garanzia accessoria che può essere integrata alla propria RC auto in fase di sottoscrizione del contratto assicurativo. A Roma è possibile rivolgersi ad agenzie come quelle di Groupama, sparse su tutto il territorio laziale, per comprenderne i costi e il funzionamento.

