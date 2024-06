Reddito di cittadinanza bye bye, in arrivo il nuovo sussidio | Giustizia è stata fatta: cittadini pronti a incassare

Addio al reddito di cittadinanza, sta per arrivare un nuovo sussidio per le persone. Cittadini pronti a incassare…

La fine del reddito di cittadinanza ha provocato parecchio malcontento nel paese, proprio in virtù del fatto che quella misura era stata adottata per stare vicino alle persone non occupate che avevano difficoltà a trovare lavoro.

Molte sono state le proteste nel periodo in cui è stata annunciata la sua sospensione. Anche perché molte famiglie si sono ritrovate da un giorno all’altro senza avere nessuna misura di sussistenza, con una situazione economica sempre più difficile da gestire e una situazione a livello di occupazione non proprio così florida.

Al suo posto è stata adottata un’altra misura, chiamata Assegno di inclusione che però è riservato solo alle famiglie che hanno persone fragili all’interno del proprio nucleo familiare come anziani, minori e disabili.

Vista la situazione emergenziale che c’è in alcune zone d’Italia, è chiaro che questa misura non è sufficiente a fornire un reale aiuto alle famiglie.

In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà

Tuttavia, adesso sembra che stia per arrivare una nuova forma di sussidio che potrebbe rendere giustizia alle persone rimaste senza niente. I cittadini sono pronti a incassare.

Sta per tornare la social card, annunciata dal ministro Lollobrigida, chiamata Dedica a te, dal valore di circa 500 euro. I soldi stanziati sono molti di più di quelli degli scorsi anni. Si stima un aumento di 40,3 euro nonché circa 30 mila beneficiari in più rispetto a quelli dello scorso anno.

Ecco chi può beneficiare di questa misura

Il rinnova di questa carta sociale è stato stabilito tramite decreto ministeriale lo scorso 4 giugno e dovrebbe arrivare a partire da settembre. A essere ampliata è anche la tipologia di prodotti che possono essere acquistati. Infatti, adesso potranno essere comprati anche prodotti Dop e Igp. Questo aiuto lo scorso anno ha suscitato abbastanza critiche per la cifra esigua che veniva offerta.

A poterne beneficiare restano i nuclei familiari composti da almeno 3 persone che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro. Si stima che da quest’anno saranno circa 1,3 milioni di persone a beneficiare di questa misura governativa. A individuare le persone che potranno avere questa misura sarà l’Inps, sulla base della dichiarazione ISEE di ciascuna famiglia. La card può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima sussistenza, non può essere usate per pagamenti di affitti o bollette. Sebbene possa essere utile per le persone in difficoltà è chiaro che non è una misura sufficiente a controbilanciare le statistiche scoraggianti sulla povertà in Italia.