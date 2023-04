Sabaudia, uomo di 30 anni ucciso con due colpi di fucile al volto

Un uomo italiano di circa 30 anni è stato ucciso con due colpi di fucile al volto in un vivaio a Borgo San Donato, frazione del comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Al momento è ricercato il responsabile che avrebbe fatto fuoco con un fucile da caccia. Impegnati nelle indagini i carabinieri, intervenuti sul posto. Non si esclude il movente passionale. (Adnkronos)

