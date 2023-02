Cassino, arrestato 33enne per aver fratturato un arto al suocero durante una lite

Un 33enne, residente a Cassino, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Cassino per essersi allontanato dall’abitazione in cui era detenuto.

L’episodio

La vicenda si è svolta la scorsa domenica, 29 gennaio, e secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione a seguito di un litigio avvenuto con la moglie la sera precedente. La discussione ha coinvolto anche il suocero, che intromessosi per cercare di placare gli animi, si è ritrovato a terra con un arto fratturato.

Imminenti i soccorsi dei paramedici del 118. Successivamente sono cominciate le ricerche dell’aggressore, che si sono concluse il giorno dopo con il suo arresto.

Il 33enne è stato condotto in carcere. Dovrà chiarire ai giudici del Tribunale di Cassino il motivo del suo comportamento.

© Riproduzione riservata