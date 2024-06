“C’è una comunicazione che la riguarda”: truffa WhatsApp, non aprire questo messaggio | Credito azzerato in un batter d’occhio

Fai molta attenzione ai messaggi che ricevi tramite WhatsApp, se ti arriva questo eliminalo immediatamente.

Si tratta di una chat fasulla, e il mittente contatta gli utenti che hanno installato WhastApp sul proprio cellulare per estorcergli denaro: ecco come funziona.

Stai in guardia o correrai il rischio di ritrovarti in un bel guaio: ora è in atto una nuova truffa ed è davvero pericolosissima.

Apri gli occhi o rischierai di vedere il tuo credito telefonico completamente azzerato, in pochi minuti. Vediamo come fanno i criminali astuti e senza scrupoli ad imbrogliare le vittime ignare, e come fare per difendersi in maniera efficace.

WhatsApp, la nuova truffa ai danni di utenti ignari

Purtroppo non è la prima volta che dei criminali senza scrupoli si avvalgono di strumenti tecnologici e digitali per raggirare degli utenti ignari, e anche questa volta quasi nessuno è riuscito a proteggere il proprio denaro, e a limitare danni della truffa che sta circolando attraverso WhatsApp.

Questa volta gli esperti truffatori hanno scelto WhatsApp per inoltrare dei messaggi fraudolenti che confondono gli utenti. L’unico moto per proteggersi è capire come agiscono, quindi scopriamo come fanno a mettere in atto la loro frode, e a svuotare il conto corrente delle vittime ignare, e cerchiamo di capire come difendersi per evitare di cadere nella loro trappola.

Come funziona la frode che azzera il credito

I truffatori inviano un messaggio su WhastApp in cui fingono di essere degli impiegati dell’Asl, il testo inoltrato tramite la popolare mobile app di messaggistica istantanea recita così: “Si prega di contattare i nostri uffici socio assistenziali al numero 89341472 per una comunicazione che la riguarda”. Leggendo il messaggio gli utenti si convincono di dover fare una telefonata agli uffici pubblici dell’Azienda sanitaria nazionale. Purtroppo però, una volta composto il numero di telefono indicato nella chat truffaldina di WhatsApp, tutti vedono il loro credito telefonico azzerato. Il motivo è che attraverso quel contatto non si viene messi in contatto con gli operatori della Asl, ma si viene reindirizzati a un numero a pagamento, che in qualche istante esaurisce tutto il credito residuo dei poveri malcapitati.

L’unico modo per evitare di cascarci è ricordarsi che le Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale, come la Asl, non utilizzano mai numeri a pagamento ma soltanto numeri verdi. Inoltre è bene anche tenere a mente che per ragioni di sicurezza non bisogna mai contattare dei numeri di cui non si conosce la provenienza.