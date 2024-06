Smartphone, è vero che ci ascoltano h24? Prendi il tuo e controlla questa opzione: una volta disabilitata sei in salvo

Così il tuo smartphone non ti ascolterà mai più: basta disattivare questa opzione

Impossibile, oggi come oggi, non avere uno smartphone. Quasi tutti ne hanno uno: essenziale per tenersi in contatto con persone vicine e lontane, è utile anche per divertirsi e per giocare, così come per cercare lavoro o eseguire delle semplici ricerche su internet. I dispositivi più moderni sono a tutti gli effetti dei piccoli computer e, se da un lato hanno dei vantaggi indescrivibili ed insostituibili, dall’altro hanno anche dei lati negativi che non si possono non sottolineare.

Uno dei problemi più evidenziati e più temuti soprattutto nell’ultimo periodo è quello della loro capacità di registrare le conversazioni di chi li usa senza che nessuno se ne renda conto. Questa funzionalità viene usata soprattutto per targettizzare gli utenti con gli annunci pubblicitari mirati: non è raro, infatti, che dopo aver parlato ad esempio di un preciso modello di scarpe, nei giorni successivi sui social network compaiano annunci proprio di quelle scarpe.

Di fatto a questa capacità di ascoltare e registrare le conversazioni siamo proprio noi che diamo il consenso, quando accettiamo quei regolamenti e quelle informative privacy che validiamo senza neanche leggerle. C’è però un modo per fare in modo che questo non accada più.

Come fa il telefono a spiare chi lo usa

Sono diversi i modi con cui lo smartphone ascolta l’utente. Il primo è l’assistente vocale come Google Assistant, Alexa o Siri che, in alcuni casi, è stato comprovato che abbiano registrato delle conversazioni private. Anche app di terze parti, però, soprattutto se richiedono permessi per accedere al microfono del telefono, possono registrare le conversazioni ed usarle a fini pubblicitari. Esistono poi dei veri e propri spyware che, senza il consenso dell’utente, possono essere installati sul suo smartphone: questi sono in grado di raccogliere una vasta gamma di dati, incluse le conversazioni vocali.

Per disattivare questa opzione è necessario disattivare il microfono, cioè togliere l’autorizzazione a quelle applicazioni alle quali si era precedentemente concesso l’uso del microfono. Ecco cosa si deve fare.

Come disattivare il microfono e non farsi ascoltare

Innanzitutto si deve aprire l’app di Google e accedere al proprio profilo, toccando la propria fotografia in alto a destra dello schermo. Si accede quindi a “Dati e privacy” e, selezionando “Attività web e app”, si deve disabilitare la voce “Includi attività vocale e audio”.

Mediante questa procedura, si impedirà a Google di ascoltare e registrare le conversazioni dell’utente: per fare in modo che nessuna app possa farlo, è necessario ripetere questa procedura per ogni app.