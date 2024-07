Smartphone, se il partner lo usa così ti sta tradendo | ‘Fai attenzione a come lo mette’ | Lo incastri con le mani nel sacco

Se la tua dolce metà usa lo smartphone così allora forse ti ha già tradito o sta per farlo. Non farti prendere in giro.

Il trucco per incastrarlo c’è, ed è legale. Ecco il metodo facile e rapido per capire se il tuo compagno o la tua compagna sono fedeli come dicono, oppure se c’è da preoccuparsi.

Se sei curioso di scoprire se il tuo lui o la tua lei sono fedeli, osserva il loro smartphone. Capirai tante cose anche senza leggere nulla.

Non ti stiamo suggerendo di spiare il contenuto dei messaggi, delle e-mail o delle immagini del cellulare del tuo partner ma di fare attenzione a come lo utilizza.

Smartphone, osserva come il tuo partner usa il cellulare e capisci se ti tradisce

L’epoca dell’iper-connessione e degli smartphone ha forse favorito i rapporti fedifraghi, ma ha anche reso più semplice scoprirli. Nei nostri smartphone infatti, è presente qualsiasi informazione che ci riguarda, dalle mail di lavoro, fino ai messaggi che scambiamo con amici, parenti e, appunto, eventuali amanti.

Se tu hai il dubbio che il tuo partner stia per tradirti, o pensi che lo abbia già fatto in passato, puoi sfruttare proprio il suo smartphone per scoprire se hai ragione, o se invece è fedele come dice. Scopriamo come si fa a conoscere la verità, senza infrangere la legge.

Il trucco infallibile per capire se ti è fedele

Se vuoi utilizzare lo smartphone per capire se il tuo lui o la tua lei hanno degli amanti, sappi che il modo esiste e non è certo quello di prendere il telefono arbitrariamente e leggere il contenuto di messaggi, mail o scorrere la galleria delle foto. Chi lo fa mette in pratica un illecito, perché lede di fatto l’altrui privacy.

In realtà il modo per scoprire se il tuo partner è fedele utilizzando lo smartphone è molto più semplice di così. Fai caso alla maniera in cui lo utilizza: se non se ne separa mai, e dunque se non capita che lo dimentichi in giro per casa, o lo lasci sul tavolo del ristorante mentre è alla toilette, senza badarci troppo, allora forse non è fedele. Così come pure se lo tiene con il display rivolto verso il basso, come a voler nascondere eventuali notifiche. Se poi ha deciso di eliminare del tutto le notifiche, allora potresti cominciare ad avere qualche sospetto. Non aspettarti nulla di buono neppure se noti che cambia spesso il codice di sblocco dello smartphone, o che utilizza le app accedendo solo con il riconoscimento facciale.