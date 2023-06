Che cos’è una VPN e a cosa potrebbe servire

Una VPN o Virtual Private Network è una soluzione che serve a creare una connessione sicura tra l’utente e la rete internet. Vediamo perché è importante e a cosa potrebbe servire.

La VPN permette di creare una connessione privata tra dispositivi in rete. In pratica, quando ci si connette attraverso una VPN il traffico dati passa attraverso quello che è un tunnel criptato che permette innumerevoli vantaggi:

anonimato totale: nessuno può controllare indirizzo IP e posizione del dispositivo

dispositivo più sicuro: la connessione criptata tiene lontani i tentativi di truffa e i cybercriminali

Un numero sempre più grande di utenti utilizza, quindi, proprio una VPN per navigare sul web e questa soluzione semplice ed efficace è molto usata all’estero per connettersi verso siti italiani. Ad esempio, alcuni casinò online AAMS, anche quelli per giocare dal vivo , potrebbero non essere raggiungibili se non si è sul territorio italiano. A quel punto, l’utente registrato, può usare una VPN privata italiana e connettersi attraverso essa per poter giocare ovunque si trovi.

Stessa cosa per le piattaforme di intrattenimento: i consumatori accaniti di serie tv, che sono abbonati in Italia, potrebbero non visualizzare gli stessi prodotti all’estero. Per questa ragione, è possibile usare una VPN e connettersi al sito italiano per vedere quello che più ci interessa senza avere problemi di nessun tipo.

Può essere necessario l’uso di una VPN?

L’uso della VPN può considerarsi necessario in alcune situazioni. Pensiamo solo a referti medici, a transazioni bancarie aperte , a dati sensibili che possono essere usati per scopi truffaldini. in questi casi, soprattutto se non siamo connessi attraverso reti private ma attraverso un wifi, è meglio proteggersi utilizzando il nostro VPN che ci consente di inviare informazioni su un canale sicuro e criptato.

Negli ultimi anni, con una vita sempre più digitale, sono stati, infatti, tanti i tentativi di truffe online con un occhio di riguardo proprio sull’home banking, uno dei settori più colpiti tra tutti. Possedere uno strumento in grado di darci una mano rispetto a un fenomeno in aumento è qualcosa da tenere in grande considerazione e, con l’incremento delle operazioni da compiere sul web, praticamente indispensabile.

Come utilizzare un VPN?

Utilizzare una VPN è diventato parecchio semplice grazie ai tanti fornitori che, nell’ultimo periodo, ci permettono di accedere al servizio attraverso un abbonamento e senza dover fare cose particolari per attivarlo. Le aziende, soprattutto, spesso decidono di utilizzare VPN per gestire reti interne alla società che si trovano in paesi differenti. Si può anche, in alcuni casi, decidere di usare il tunnel criptato tra cliente singolo ed azienda per permettere transazioni sicuri e controllate.

Insomma, il mondo del web è infinito e non è di certo semplice uscirne indenni. Se è capitato, probabile, di essere vittime di truffe online è certo che si cerchi il modo di poter ovviare al problema. In Italia, poi, il problema delle truffe è legato, generalmente, all’invio di sms o mail praticamente identiche all’originale che ci chiedono, in caso di istituto bancario, di accedere a un link in cui inserire i nostri dati. Per quanto si possa essere preparati non è così semplice capire che ci si trovi davanti a una truffa e, a volte, si clicca senza pensarci, senza prendere il dovuto tempo per fare delle verifiche.

Il consiglio, sempre e comunque, è di chiamare in banca, contattare il proprio consulente, verificare se è partita una richiesta da parte dell’istituto e poi rispondere. Difficilmente, infatti, in questi casi, la banca invia un link a cui fare riferimento ed è bene prendersi del tempo per controllare quello che sta accadendo. Se questo non fosse possibile, se l’errore fosse già stato commesso, niente paura: una chiamata in banca e un’altra alla Polizia Postale per cercare di rimettere a posto le cose saranno più che efficaci, anche dopo aver cliccato sul link incriminato. Attenzione, dunque, ma gli strumenti a nostra disposizione sono sempre più numerosi.

© Riproduzione riservata